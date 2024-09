TCL 50/5o Pro NXTPAPER 5G

W dzisiejszych czasach trudno jest się już wyróżnić na rynku smartfonów. Wszyscy najwięksi producenci w swoich flagowych modelach stosują procesory o podobnej wydajności, ekrany o podobnych możliwościach i baterie o podobnych pojemnościach. Tym bardziej warto docenić fakt gdy jakaś firma zdecyduje się na innowacje, która faktycznie może mieć dla użytkowników korzystny wpływ. Tak jest właśnie z nowymi smartfonami TCL 50 i 50 Pro z rodziny NXTPAPER, które wyposażone są w ekran hybrydowy. Co to oznacza? Mianowicie użytkownik ma do dyspozycji niejako dwa ekrany w jednym. W standardowym ustawieniu jest to AMOLED o przekątnej 6,8 cala i odświeżaniu 120 Hz oferujący rozdzielczość na poziomie 1080 x 2460 pikseli. Jednak wystarczy tylko przełączyć przycisk na bocznej ściance telefonu, aby zamienił się on w ekran podobny do tego jaki znajdziemy w popularnych czytnikach ebooków.

Co więcej za sprawą faktu, że powierzchnia ekranu jest matowa, a nie błyszcząca, czytanie książek na takim ekranie jest czystą przyjemnością, nawet w słoneczny dzień. Zmiana formy ekranu odbywa się w ciągu kilku sekund i jest praktycznie transparentna dla użytkownika. Jakby tego było mało, to sam smartfon wcale nie jest drogi, bo w wersji 50 Pro będzie kosztował 1399 złotych, co plasuje go gdzieś w dolnych rejonach średniej półki. W tej cenie dostajemy procesor MediaTek Dimensity 6300 z 8 rdzeniami, 8 GB pamięci RAM (rozszerzalnej do 16 GB, prawdopodobnie przez swego rodzaju cache) oraz aż 512 GB pamięci na dane. TCL gwarantuje też 2 lata wsparcia w kwestii aktualizacji systemu Android (z wersji 14 na 16) oraz 5 lat wsparcia dla łatek bezpieczeństwa.

Na czymś trzeba było jednak zaoszczędzić, dlatego niezbyt okazale wygląda kwestia aparatów. Model TCL 50 Pro posiada główny sensor o rozdzielczości 108 Mpix oraz obiektyw szerokokątny o rozdzielczości zaledwie 8 Mpix. Do tego dochodzi trzeci sensor do macro o rozdzielczości 2 Mpix, którym krążą legendy, że ktoś kiedyś go do czegoś użył. W wersji Pro mamy też nieco lepszą kamerę z przodu o rozdzielczości 32 Mpix, a w modelu standardowym jest to tylko 8 Mpix. Oba telefony posiadają identyczną baterię o pojemności 5010 mAh, którą można ładować z mocą 33 W (niespełna 2h do pełnego naładowania), a także technologię NFC, BT 5.3, WiFi 5 oraz oczywiście wsparcie dla łączności 5G. Smartfony trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach.