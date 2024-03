Nowa era Gwiezdnych Wojen. Zwiastun Star Wars The Acolyte

Star Wars: The Acolyte to najnowszy serial w świecie Gwiezdnych Wojen opowiadający o Ciemnej Stronie Mocy. Zobaczcie zwiastun nowej produkcji.

Serial "Star Wars: The Acolyte" może nam dać zupełnie świeże spojrzenie na świat Gwiezdnych Wojen, odchodząc od znanych postaci i przenosząc nas w zupełnie nowy czas i przestrzeń. Zdaniem wielu fanów może to być najbardziej ekscytujący projekt ze świata Gwiezdnych Wojen, który do tej pory powstał. Nie tylko zapewnia on nową perspektywę, ale również porusza tematykę czasów, które dotąd pozostały niepokazane na ekranie.

Star Wars: The Acolyte - zwiastun. O czym będzie?

"The Acolyte" przyciąga uwagę nie tylko tytułem, sugerującym opowieść o uczniu Ciemnej Strony Mocy, ale także obietnicą, że będzie to thriller przenoszący nas w najbardziej mroczne zakamarki galaktyki. Akcja będzie osadzona około 100 lat przed wydarzeniami prequeli, ukazując narastającą potęgę ciemności w okresie upadku Wielkiej Republiki.

Serial obiecuje również wyjątkowość poprzez skupienie się na detektywistycznej intrydze, w którą zostaną wplątani były Padawan Jedi i jego mistrz, prowadząc śledztwo w sprawie zbrodni na tle mrocznej tajemnicy. W zapowiedziach dowiadujemy się, że ich przeciwnicy mogą okazać się znacznie groźniejsi, niż sądzili.

Kogo zobaczymy w Star Wars: The Acolyte

Poza głównymi bohaterami, w obsadzie "The Acolyte" znaleźli się także znani aktorzy, tak jak Amandla Stenberg czy Lee Jung-jae. W internecie można znaleźć nieoficjalne zdjęcia z planu, sugerujące różnorodność postaci, włączając w to nie tylko ludzi, ale także Wookiee i postać z rasy Zabrak.

Premiera "Star Wars: The Acolyte" zapowiadana jest na 4 czerwca 2024 , ale w planach na ten rok znajdują się także inne produkcje z uniwersum Gwiezdnych Wojen, takie jak "Skeleton Crew" czy "Opowieści Jedi". Niedawno ukazał się ostatni 3. sezon "Parszywej zgrai".