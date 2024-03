Takiego teleturnieju nie znajdziecie w telewizji. Do wygrania ogromne pieniądze

Amazon Prime Video ogłosiło właśnie współpracę z MrBeast, której efektem będzie przeniesienie Beast Games na ekrany telewizorów i innych urządzeń, na których można oglądać Prime Video. Będzie to produkcja oparta na jego już odnoszącym sukcesy programie na YouTube – a tym samym ma stać się największym programem reality show w historii. 1000 uczestników rywalizujących o nagrodę pieniężną w wysokości 5 milionów dolarów, która będzie największą pojedynczą nagrodą w historii telewizji i streamingu. MrBeast będzie gospodarzem i producentem wykonawczym. Premiera Beast Games odbędzie się wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

MrBeast z teleturniejem na Amazon Prime Video

Co to będzie za program? Tego Amazon Prime Video nie zdradza, ale MrBeast już w przeszłości samodzielnie organizował teleturnieje, w których do wygrania były spore pieniądze. Cieszyły się one ogromnym powodzeniem – zarówno od strony uczestników, jak i widzów. Film Every Country On Earth Fights For $250,000! dostępny na YouTube obejrzało już ponad 175 mln ludzi na całym świecie. Zadanie? Wariacja na temat igrzysk olimpijskich, gdzie zawodnicy z niemal wszystkich krajów zjechali się, by wziąć udział w zawodach sportowych. Nieco wcześniej znany youtuber zorganizował konkurs, w którym brało udział 100 osób w wielu od 1 do 100 lat. Ich zadaniem było pozostanie w zamkniętym pomieszczeniu jak najdłużej. Do wygrania było odpowiednio 250 jak i 500 tysięcy dolarów. Na tle nagrody oferowanej w nowym formacie Amazon Prime Video kwoty te wypadają słabo, jednak zainteresowanie było ogromne.

Czy dotychczasowe "teleturnieje" organizowane przez MrBeast będą inspiracją dla nowego programu na Amazon Prime Video? Przekonamy się, gdy tylko udostępnione zostaną konkretne szczegóły produkcji – na ten moment nie mamy jeszcze żadnej potwierdzonej przybliżonej daty premiery. Wiadomo natomiast, że za produkcją stoi znany youtuber, będzie on też prowadzącym – chyba nikt nie jest zaskoczony. Zainteresowani?

Grafika wyróżniająca: materiały prasowe Amazon Prime Video