Będą tańsze monitory OLED, LG rozpoczyna produkcję małych matryc

LG szuka zbytu na swoje panele OLED

Wielkie korporacje takie jak LG muszą brać pod uwagę ostatnie zawirowania na światowych rynkach i wieść gminna niesie, że koreański gigant spodziewa się w przyszłym roku spadku zainteresowania telewizorami. Kryzys gospodarczy, wysoka inflacja oraz stopy procentowe nie zachęcają do dużych zakupów, a wymiana telewizora, szczególnie na taki z segmentu premium, do jakich należą modele z panelami OLED, nie jest małym wydatkiem. Dlatego w obawie o brak zbytu dla swoich wyświetlaczy, LG Display zamierza produkować ich jeszcze mniejsze wersje.

Od tego roku najmniejszy telewizor OLED w ofercie LG ma przekątną 42 cale i sam znam osoby, które korzystają z takiego wyświetlacza 4K jako monitora komputerowego. To świetna oferta dla graczy, którzy szukają szybkiej matrycy (odświeżanie 120 Hz) ze wsparciem technologii G-Sync oraz FreeSync, a przede wszystkim świetnym odwzorowaniem kolorów i wsparciem dla efektów HDR. Taki telewizor nie jest jednak tani, podobnie jak zaprezentowane do tej pory monitory z matrycami OLED. Większość producentów korzysta w ich przypadku z japońskich matryc JOLED, które są droższe niż matryce WOLED produkowane przez LG.

LG Display widzi sporą niszę, którą może wykorzystać, dlatego już w przyszłym miesiącu rozpocznie produkcję matryc WOLED o przekątnej 27 cali, a do końca roku również w rozmiarze 32 cale. LG Electronics na ich stworzy natomiast nową linię telewizorów oraz monitorów. Wygląda więc na to, że w przyszłym roku na rynku mogą zadebiutować telewizory OLED o przekątnych 27 i 32 cale, nie wiadomo jednak jaką będą miały rozdzielczość oraz odświeżanie. Na rynku z pewnością pojawią się również monitory korzystające z tej technologii, a niższy koszt produkcji powinien przełożyć się na końcową cenę. Oznacza to, że matryce OLED mogą trafić do produktów w cenie znacznie poniżej 3000 PLN.

źródło: TechSpot