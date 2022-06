Świetna promocja na światłowody za 20 zł miesięcznie przedłużona. Macie czas do końca czerwca

W połowie kwietnia T-Mobile udostępnił promocję na drugi numer w abonamencie głosowym lub światłowody na pół roku lub rok za darmo. Miała się ona zakończyć wczoraj, jednak operator postanowił przedłużyć ją do końca czerwca.

To kolejny przykład na to, jak dobrze robi konkurencja na rynku. W zeszłym tygodniu Play/UPC z okazji połączenia udostępnili podobną ofertę na abonament lub światłowody za darmo przez dwa lata dla nowych klientów lub na 9 miesięcy dla obecnych. Prawdopodobnie dlatego T-Mobile przedłużył swoją równie dobrą ofertę.

Jeśli chodzi o promocję w abonamencie głosowym, drugi numer możecie wziąć za darmo przez pół roku bez urządzenia lub na rok z urządzeniem. Warunkiem jest posiadania jednej z taryf „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana” za 65 zł i 85 zł miesięcznie, wówczas za drugi numer po okresie promocji (po pół roku lub roku za 0 zł) zapłacicie odpowiednio 45 zł i 65 zł miesięcznie.

Jednak jeszcze lepszą opcją jest dobranie do abonamentu komórkowego (w tych samych taryfach) światłowodów na rok bez płacenia abonamentu. Dla przykładu światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s dostajemy na rok za darmo, a później płatność miesięczna będzie wynosiła 40 zł.

Łatwo policzyć, iż średnio miesięcznie za same światłowody zapłacimy więc 20 zł miesięcznie, a z abonamentem komórkowym 85 zł miesięcznie za całość - ciężko obecnie skompletować taki zestaw w takiej cenie na rynku.

Co więcej, promocja obowiązuje też w przypadku domów jednorodzinnych, za które operatorzy pobierają od razu opłaty dodatkowe, nawet przy promocjach. W tej promocji nie płacimy również tych dopłat w okresie promocji, a po 20 zł więcej, co i tak ostatecznie wydaje się atrakcyjną opcją.

Jeśli chodzi o same abonamenty głosowe „M Nielimitowana” i „L Nielimitowana” - oba zawierają pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz nielimitowany transfer danych. Jedynie w przypadku taryfy M mamy ograniczenie prędkości do 30 Mb/s.

Źródło: T-Mobile.