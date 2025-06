Play rozpieszcza swoich klientów - światłowody już za 35 zł miesięcznie!

Play zdecydował się właśnie na wręcz dumpingowy ruch, obniżając znacznie cenę za dostęp do swojej sieci internetu światłowodowego. Jednak jak to bywa w ofertach łączonych, diabeł tkwi w szczegółach - sprawdźmy czy to rzeczywiście najtańsza opcja teraz na światłowody z abonamentem komórkowym.

Obecnie najtańszą ofertę na światłowody, jeśli chodzi o operatorów ogólnokrajowych ma nju, ale tylko z prędkością do 200 Mb/s za 39 zł i do 300 Mb/s za 49 zł miesięcznie.

Z kolei dla klientów subskrypcji komórkowej za 31 zł miesięcznie, łączny koszt zestawu został obniżony o 3 zł miesięcznie, więc zamknie się on w kwocie odpowiednio 67 zł (33,50 zł za usługę) i 77 zł (38,50 zł za usługę).

Mocnym ograniczeniem jest tu jednak dostępność tej oferty - tylko w dużych miastach i tylko tam, gdzie nie są świadczone usługi Orange Światłowód. Niemniej i tak, Play zeszedł poniżej tych wartości i to przy dużo większym limicie prędkości.

Tanie światłowody dla klientów Play

Już za 35 zł miesięcznie można wykupić światłowody z limitem 600 Mb/s, 55 zł za 1 Gb/s i 95 zł za 8 Gb/s. Warunek? Wystarczy być klientem Play z abonamentem komórkowym za minimum 25 zł miesięcznie.

Jeśli macie taki abonament, łącznie ze światłowodami 600 Mb/s zapłacicie za taki zestaw 60 zł miesięcznie, czyli po 30 zł za usługę.

Oczywiście w przypadku nowego abonamentu komórkowego ceny są już wyższe. Najtańszy obecnie kosztuje 40 zł miesięcznie, a więc razem ze światłowodami to koszt 75 zł miesięcznie. Przy droższym abonamencie komórkowym za 60 zł - łącznie będzie to 95 zł miesięcznie.

Jak to wygląda aktualnie u konkurencji?

Światłowody w Orange

Na stronie Orange nie ma dedykowanej oferty na światłowody dla abonentów komórkowych, aczkolwiek można zamówić zestaw światłowodów z limitem 600 Mb/s + abonament komórkowy z limitem 300 GB w cenie 110 zł miesięcznie (z wliczoną obowiązkową dzierżawą modemu), czyli po 55 zł za usługę.

Światłowody w Plusie

Plus z kolei, w podobnej ofercie łączenia usług światłowodów z limitem 600 Mb/s i abonamentu komórkowego z limitem 180 GB, umożliwia zakup takiego zestawu w cenie 80 zł miesięcznie, czyli po 40 zł za usługę.

Światłowody w T-Mobile

W przypadku T-Mobile musimy wziąć do ręki kalkulator, bo aktualnie ma promocję rok za 10 zł miesięcznie i drugi rok umowy za 35 zł miesięcznie. Uśredniając za same światłowody z limitem 600 Mb/s zapłacimy więc 22,50 zł.

Doliczając do tego abonament komórkowy bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 150 Mb/s, będzie to koszt 77,50 zł, czyli 38,75 zł za usługę.

Tak więc nowa oferta na światłowody Play dla klientów tego operatora to dobra opcja, ale nie rewelacyjna jak widać powyżej. Oczywiście jeśli korzystacie jeszcze z jakiegoś starego abonamentu w cenie minimum 25 zł do 35 zł czy nawet aktualnie tego najtańszego za 40 zł miesięcznie, to będzie to teraz najtańsza dla Was opcja na zestaw ze światłowodami z limitem 600 Mb/s.