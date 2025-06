Jest nowa oferta na internet mobilny bez limitu

Coraz więcej pojawia się u naszych telekomów ofert na internet mobilny do domu, bez limitu danych i prędkości. Dziś do tego grona dołączył kolejny duży operator.

Netia poinformowała dziś o udostępnieniu w swojej ofercie na internet mobilny, pakietu bez limitu danych i prędkości. To w zasadzie jedyny ratunek w lokalizacjach bez dostępu do internetu stacjonarnego na korzystanie z sieci przez cały miesiąc. Sprawdźmy więc warunki tej oferty i porównajmy z innymi opcjami na rynku.

Internet mobilny bez limitu danych i prędkości w Netia

W nowej ofercie na internet mobilny Netia przygotowała aż pięć pakietów — z limitem 10 GB, 20 GB, 50 GB, 600 GB i właśnie bez żadnych limitów. Cena? Będzie to odpowiednio 10 zł, 20 zł, 40 zł, 60 zł i 90 zł miesięcznie.

Wielkość pakietu danych Cena miesięczna (z rabatami) 10 GB 10 zł 20 GB 20 zł 50 GB 40 zł 600 GB 60 zł Brak limitu 90 zł

Interesujący nas brak limitów, 90 zł kosztuje dla nowych klientów w umowie na 2 lata, w przypadku wyboru umowy na czas nieokreślony zapłacicie o 10 zł więcej, czyli 100 zł miesięcznie. Dodatkowy dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+ to 20 zł miesięcznie więcej. Natomiast jeśli potrzebujemy routera, koszt wzrośnie od 10 zł do 30 zł miesięcznie.

Co u pozostałych operatorów? Skupimy się tylko na ofertach na internet mobilny bez limitu danych i prędkości, dedykowanych do mobilnych routerów.

Internet mobilny bez limitu danych i prędkości w Orange

Orange akurat nie ma samodzielnej oferty na internet mobilny bez limitu danych i prędkości, aczkolwiek możemy takowy zamówić wraz z ofertą komórkową. W abonamencie Orange na 2 lata zestaw taki kosztuje 105 zł miesięcznie, a w subskrypcji Orange Flex bez zobowiązania - 80 zł miesięcznie.

Co ciekawe, w tańszej opcji Orange Flex internet mobilny bez limitu danych i prędkości mamy zarówno w smartfonie, jak i w mobilnym routerze WiFi, a w droższym abonamencie Orange tylko w routerze i to w strefie domowej. Oferta komórkowa to limit 300 GB w miesiącu.

Internet mobilny bez limitu danych i prędkości w Play

W abonamencie Play mamy jeden pakiet internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości — niezależnie czy to klient nowy, czy obecny, trzeba tu zapłacić za niego 115 zł miesięcznie.

Internet mobilny bez limitu danych i prędkości w Plus

Plus ma podobną ofertę, co Netia — to ta sama grupa kapitałowa. Aczkolwiek jak już wspominaliśmy ofertę łączoną w Orange, warto pamiętać, iż w Plusie, taki pakiet internet mobilny bez limitu danych i prędkości z abonamentem komórkowym bez limitu danych i prędkości kosztuje 110 zł miesięcznie. Tak więc mniej niż w Play za sam internet.

Internet mobilny bez limitu danych i prędkości w T-Mobile

T-Mobile ma najszerszą ofertę na internet mobilny bez limitu, ale tylko bez limitu danych, aczkolwiek z używalnym limitem prędkości:

za 65 zł miesięcznie limit ten wynosi 30 Mb/s,

za 75 zł miesięcznie - 60 Mb/s,

za 95 zł miesięcznie - 90 Mb/s,

za 115 zł miesięcznie - 300 Mb/s.

Jeśli chcemy pełen no limit na dane i prędkości, można skorzystać z oferty na internet mobilny z anteną zewnętrzną. Wówczas jednak koszt takiego zestawu rośnie do 155 zł miesięcznie.

