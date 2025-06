To jedyny abonament komórkowy, który się opłaca

Nie jest to wcale rzadki przypadek, bo mowa o sytuacji, kiedy potrzebujemy dokupić do domu internet stacjonarny.

Sensowne oferty komórkowe bez zobowiązania (z limitem 50 GB transferu danych w górę) kosztują dziś pomiędzy 30 zł a 50 zł — uśredniając więc, będzie to 40 zł.

Z kolei za internet stacjonarny z limitem prędkości do 300 Mb/s z osobna, musimy dziś zapłacić zwykle około 65 zł miesięcznie. Sumując to i zaokrąglając mamy więc łączną kwotę około 100 zł miesięcznie za obie usługi, po 50 zł za każdą. To uczciwa cena na dziś, ale sprawdźmy, czy taniej nie wyjdzie nas zakup internetu stacjonarnego wraz z abonamentem komórkowym na 2 lata.

Najtańsza oferta komórkowa ze światłowodem

Zaczniemy jednak od oferty poza tym konkursem z uwagi na to, że przeznaczona jest tylko dla nielicznej grupy klientów. Mowa oczywiście o nju mobile światłowód, z którego skorzystacie tylko w takich lokalizacjach:

w dużych miastach,

w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,

w budynkach/mieszkaniach, w których nie jest podłączona usługa Orange Światłowód.

Ten ostatni warunek eliminuje znaczną część punktów adresowych, zwłaszcza w połączeniu z pierwszym warunkiem. Niemniej z kronikarskiego obowiązku musimy o niej wspomnieć. Jeśli po sprawdzeniu dostępności okaże się, że możecie z niej skorzystać, zapłacicie za następujące zestawy:

subskrypcja komórkowa z limitem prędkości 60 GB (180 GB po dwóch latach) i światłowody z limitem prędkości 200 Mb/s - 67 zł, czyli 33,50 zł za usługę,

subskrypcja komórkowa z limitem prędkości 60 GB (180 GB po dwóch latach) i światłowody z limitem prędkości 300 Mb/s - 77 zł, czyli 38,50 zł za usługę.

Abonament komórkowy ze światłowodem w Orange

Przechodząc już do bardziej dostępnych dla wszystkich usług, Światłowody Orange z limitem prędkości do 300 Mb/s wraz z abonamentem komórkowym z limitem 300 GB transferu danych w umowie na 2 lata, można nabyć w cenie od 99,99 zł (wliczyłem już obowiązkową dzierżawę modemu), czyli po około 50 zł za usługę.

Abonament komórkowy ze światłowodem w Play

Nieco drożej, ale i jednocześnie mniej opłacalnie niż oferta bez zobowiązania i światłowody kupowane z osobna jest w Play.

Za światłowody z limitem 300 Mb/s i abonament komórkowy z limitem 150 GB zapłacicie tu łącznie 110 zł miesięcznie, a więc po 55 zł za usługę.

Abonament komórkowy ze światłowodem w Plus

Plus nie oferuje w ofercie łączonej z abonamentem komórkowym, światłowodów z limitem 300 Mb/s, ale za to dwukrotnie większa prędkość do 600 Mb/s wygląda bardzo atrakcyjnie, przynajmniej w porównaniu z Orange i Play.

Za światłowody z limitem 600 Mb/s i abonament komórkowy z limitem 180 GB zapłacicie tu łącznie 80 zł miesięcznie przez całą umowę, czyli po 40 zł za usługę.

Abonament komórkowy ze światłowodem w T-Mobile

W przypadku T-Mobile będziemy musieli wziąć do ręki kalkulator, bo aktualnie dostępna jest promocja w ofercie łączonej na światłowody za 0 zł na rok.

I tak za światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s i abonament komórkowy z brakiem limitu danych, z ograniczeniem prędkości do 150 Mb/s zapłacicie tutaj w pierwszym roku 55 zł miesięcznie, a w drugim 80 zł.

Uśredniając, będzie to koszt 67,50 zł miesięcznie, a więc po 33,75 zł za usługę. Taniej niż 300 Mb/s w nju, no ale pamiętajcie, że to koszty tylko przez pierwsze 2 lata umowy.

