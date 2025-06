Podróżujesz do Wielkiej Brytanii? Oto oferta na kartę w sam raz dla Ciebie

W związku z sezonem urlopowym wiele ostatnio pisaliśmy o roamingu w UE wg zasady RLAH i związanymi z tym ofertami komórkowymi. Co jednak, z dwoma popularnymi kierunkami i krajami W Europie, które nie należą do UE?

Mowa o Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Ten ostatni kraj kilka lat temu opuścił UE, a więc i stracił przywilej z tym związany, czyli roaming wg zasady RLAH.

Podróżując do tych krajów, musimy liczyć się ze sporymi opłatami, zwłaszcza jeśli chodzi o transfer danych. Można oczywiście ratować się dodatkowymi pakietami do wykorzystania w Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii, ale te też nie są tanie.

Lycamobile na kartę z roamingiem w UE i Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii

Nie wszyscy jednak wiedzą, że jest taka jedna oferta na kartę na rynku, w której jest zaszyty w cenie pakietu transfer danych w tych krajach, a który to powinien wystarczyć na kilka dni pobytu w Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii. Oczywiście są tu też kraje UE, więc to w zasadzie bardzo uniwersalne i unikalne rozwiązanie na rynku.

W jakich pakietach skorzystamy z niego? W zasadzie we wszystkich nawet w tym za 25 zł miesięcznie. Zaczynając od tego najtańszego, będą to następujące limity transferu danych:

za 25 zł na miesiąc - 40 GB w kraju, 5 GB w roamingu UE i w tym 3,65 GB w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii,

za 30 zł na miesiąc - 60 GB w kraju, 8,75 GB w roamingu UE i w tym 4,375 GB w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii,

za 35 zł na miesiąc - 70 GB w kraju, 10,2 GB w roamingu UE i w tym 5,1 GB w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii,

za 34 zł na miesiąc (pierwszy miesiąc, później 49 zł) - 300 GB w kraju, 14,25 GB w roamingu UE i w tym 7,125 GB w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Co z rozmowami? Te dostępne są tylko w roamingu UE i ograniczone ilościowym limitem, będzie to 300 minut w pakietach za 25 zł i 30 zł, 400 minut w pakiecie za 35 zł i 500 minut w pakiecie za 34 zł (49 zł).

Oczywiście nie namawiam, byście rzucali teraz swoje oferty i przechodzili z numerami do tego operatora. Podejrzewam, że większość z Was ma smartfony dualSIM, a to jest oferta na kartę bez zobowiązania. Wystarczy więc przed wyjazdem zakupić starter, wykupić wybrany miesięczny pakiet i w ustawieniach telefonu zmienić źródło danych komórkowych na tę kartę na czas wyjazdu.

Stock Image from Depositphotos.