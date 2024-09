Tylko w te dwa dni bilety do kina będą znacznie tańsze!

Tylko w te dwa dni bilety do kina będą super tanie! Jakie kina biorą udział w promocji, jakie filmy można zobaczyć i po ile będą bilety?

Już w najbliższy weekend, 28 i 29 września, w całej Polsce odbędzie się długo wyczekiwane Święto Kina. To wyjątkowe wydarzenie, które co roku przyciąga tysiące miłośników filmów, oferując bilety do kin w promocyjnej cenie 13 zł. W akcji biorą udział zarówno sieci kin, jak i kina studyjne, które można znaleźć na stronie internetowej.

Które kina? Wszystkie pokazy w kinach i tańsze bilety

Promocja obejmuje największe sieci kin w Polsce, takie jak Multikino, Cinema City oraz Helios. W tych dniach bilety na wszystkie seanse będą kosztować jedynie 13 zł, co stanowi doskonałą okazję do nadrobienia filmowych zaległości lub obejrzenia najnowszych premier. Warto zaznaczyć, że w Cinema City promocyjne ceny dotyczą również pokazów w specjalnych formatach IMAX, 4DX i ScreenX.

Organizatorzy przypominają, że Święto Kina to nie tylko okazja do taniego oglądania filmów, ale także doskonały sposób na spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. W repertuarze znajdą się zarówno filmy dla dzieci, jak i produkcje dla dorosłych, w tym najnowsze hity kinowe oraz klasyki. W kinach studyjnych będzie można zobaczyć filmy o wysokich walorach artystycznych, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji - sprawdźcie repertuary kin w Waszej okolicy!

Jakie filmy można zobaczyć?

Wśród filmów, które można będzie zobaczyć na dużym ekranie, znajdują się:

Przedpremierowo: Smok Diplodok, Kulej. Dwie strony medalu, Simona Kossak, Wrooklyn Zoo

Premierowo: Akademia magii, Reagan, Rzeczy niezbędne

Ponadto: Drużyna A(a), Transformers. Początek, Substancja, Nie mów zła, Beetlejuice Beetlejuice, Idź pod prąd, Interstellar (10. rocznica premiery), Gladiator

Aby skorzystać z promocji, wystarczy odwiedzić stronę internetową wybranego kina i zakupić bilety online lub bezpośrednio w kasie. Warto jednak pamiętać, że przy zakupie biletów online mogą obowiązywać dodatkowe opłaty internetowe. Szczegółowy repertuar oraz lista kin biorących udział w akcji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych sieci kin oraz oficjalnej stronie Święta Kina.