Tania przystawka do TV z aktualizacją do Google TV. Uważaj nim zainstalujesz

Niespodziewana aktualizacja trafiła do użytkowników przystawki do telewizora. Onn 4K Pro doczekał się aktualizacji do Google TV i... sprawił niektórym użytkownikom sporo problemów.

Google TV coraz śmielej poczyna sobie w świecie telewizorów i... przystawek do telewizorów. Platforma z każdą kolejną wersją staje się coraz lepszą, a co ważne: solidnie działa nawet na stosunkowo tanich sprzętach, dając telewizorom drugie życie.

Reklama

Onn 4K Pro to przystawka której wielu z polskich użytkowników może nie kojarzyć -- i jest ku temu konkretny powód. To tani (kosztujący raptem 50 dolarów) sprzęt, który kupić można wyłącznie w sieci supermarketów Walmart. Te, jak wiadomo, nie są dostępne w Polsce . Jednak to właśnie one doczekały się aktualizacji Androida TV do... Google TV!

Onn 4K Pro z aktualizacją do Google TV. Jest również zła wiadomość

Onn 4K Pro zawsze był rozpieszczany aktualizacjami. Na Google TV jednak przyszło mu trochę poczekać, ale jest -- jak czytamy na forum Reddit, pierwsi użytkownicy mogą już cieszyć się nową wersją systemu.

Walmart sprzedaje Onn 4K Pro wyłącznie na dwóch rynkach: w Stanach Zjednoczonych oraz Puero Rico. Oczywiście w 2024 import urządzeń zza wielkiej wody nie jest niczym skomplikowanym i wielu jest w stanie poradzić sobie z tym na własną rękę. Nie potrzeba już wujka z Ameryki, wystarczy kilka stuknięć w klawiaturę i wypatrywanie kuriera z paczką. W przypadku tego sprzetu warto jednak być ostrożnym. Pojawia się bowiem wiele informacji, że Onn 4K Pro ma... blokadę regionalną. I po aktualizacji do Google TV, wielu użytkowników otrzymuje informację o "Niewspieranym regionie".

Stąd też wiadomość o Google TV na tej taniej i lubianej przystawce jest taka słodko-gorzka. Z jednej strony: sprzęt nareszcie może poszczycić się wsparciem dla nowego systemu, co otwiera przed nim sporo nowych możliwości. Z drugiej jednak dotychczas niezależnie od regionu w którym z niej korzystano: działała bez problemu, te pojawiły się dopiero po aktualizacji. Inną ciekawostką jest również to, że sama aktualizacja dla skonfigurowanych i działających kont nie stanowi większego problemu -- a informacje o niewspieranym regionie trafiają do tych, którzy zdecydowali się ją zresetować do ustawień fabrycznych i ustawiać na nowo.

Rynek przystawek do telewizorów rośnie w siłę. Na tym jeszcze nie koniec

Obecnie na rynku jest w czym wybierać -- i to właściwie niezależnie od półki cenowej. Są propozycje tańsze, są propozycje droższe -- i każdy może tam znaleźć coś dla siebie. Co również istotne: producenci coraz bardziej przykładają się do ich aktualizacji, co widać chociażby w tempie dodawania nowych funkcji do przystawek od Xiaomi. A sam Walmart ma pracować także nad zupełnie nowym sprzętem, który dostępny będzie tylko u nich.