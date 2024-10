Google przygotowuje rewolucyjny produkt. Premiera już w grudniu?

Po tym jak chatGPT zawładnął internetem, Google zdało sobie sprawę że zaspało na tę imprezę. Firma ekspresowo się jednak zmobilizowała i kilka miesięcy później nie tylko przedstawiła swój model AI, Gemini, światu, ale także wyjątkowo sprawnie wdrożyła go do całej palety swoich produktów.

Czy Gemini jest idealne? Nie, ale Google regularnie dąży do tego, by ten stan rzeczy zmienić. I wygląda na to, że internetowy gigant przygotowuje się właśnie do kolejnej wielkiej premiery produktowej: Gemini 2.0.

Gemini 2.0. od Google jeszcze w grudniu? Tak sugerują najnowsze informacje

Serwis The Verge poinformował, że Google planuje wielkie ogłoszenia związane z drugą generacją Gemini jeszcze w grudniu tego roku. Z najnowszych informacji wynika jednak, że ekipa odpowiedzialna za produkt nie jest jeszcze nim tak usatysfakcjonowana, jak pierwotnie oczekiwało. Z raportów wynika jednak, że nie są oni w tym odosobnieni -- i to pewnego rodzaju standard przy pracy nad tak wielkimi projektami związanymi z modelami. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, jak wielkie zmiany będą nas czekały wraz z najnowszą wersją Gemini. Można jednak zakładać, że skoro doczekał się on wersji 2.0 -- to jako użytkownicy możemy liczyć na wiele nowości i poprawek w porównaniu do obecnej wersji modelu.

Grudzień wydaje się tutaj nie być wcale przypadkiem. Konkurencja nie śpi -- i OpenAI (twórcy ChatGPT) także ma wypuścić najnowszą wersję swojego modelu sztucznej inteligencji jeszcze w grudniu. A przynajmniej tak wynika z nieoficjalnych informacji, które dotychczas do nas napływały.