W T-Mobile aktualnie nie ma w ofercie tego smartfona, 5G Plusa nie działa na nim, sprawdzimy więc ceny Xiaomi Mi 10 Lite 5G w Orange i Play.

Do tej pory nasze porównania cen smartfonów u naszych operatorów opieraliśmy na ich głównych abonamentach za 55 zł. W przypadku smartfonów obsługujących 5G kryterium to zmienimy i pokażemy ceny w planach, które mogą korzystać z tej nowej technologii.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G aktualnie w sklepie kosztuje 1599 zł za gotówkę lub w 20 ratach 0% po 79,95 zł.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G w ofercie Orange

Orange promuje ten smartfon w Planie Mobilnym 55, i tu rzeczywiście wychodzi on taniej o prawie 400 zł – 50 zł x 24 = 1200 zł, ale jaki sens ma kupowanie telefonu z 5G w planie, w którym z tej technologii nie skorzystamy?

Zerknijmy więc na cenę Xiaomi Mi 10 Lite 5G w Planie Mobilnym 75 zł (jedyny z dostępem do 5G w ofercie tego operatora) – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 70 GB transferu danych. Do tego usługa Video Pass w cenie abonamentu.

Na start zapłacimy tutaj 0 zł i później w 24 ratach po 45,01 zł. Policzmy więc – za sam smartfon po 24 miesiącach zapłacimy 1 080,24 zł, do tego 1 850,00 zł za abonament i aktywację, razem wyjdzie nas to 2 930,24 zł.

Z zasięgu 5G Orange możemy jeszcze skorzystać wykupując subskrypcję w Orange Flex, ale w droższej opcji za 80 zł za to z większą paczką danych – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 100 GB transferu danych, ale bez usługi Video Pass (płatne dodatkowo 20 zł). W takim przypadku możemy kupić Xiaomi Mi 10 Lite 5G w Orange w opcji bez abonamentu albo w sklepie EURO RTV AGD.

W Orange bez abonamentu zapłacimy za niego 84,95 zł miesięcznie w 20 ratach, co daje 1 699 zł, za subskrypcję Orange Flex – 1 920 zł, razem – 3 619 zł. Ogromna różnica, nawet jak wybierzemy tańszą opcję w EURO – 19 rat po 79,95 zł (pierwsza rata gratis), wyniesie nas to 1 519,05 zł za sam sprzęt, a wraz z subskrypcją 3 439,05 zł.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G w ofercie Play

Jak to wygląda w Play? Mamy droższy smartfon, ale tańszy abonament, który może korzystać z 5G. Play SOLO M kosztuje 55 zł miesięcznie – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych.

Tak więc na start zapłacimy tu 139 zł i później w 24 ratach po 60 zł. Razem za sam sprzęt wyjdzie nas to 1 579 zł, a za abonament i aktywację – 1 370 zł. Razem – 2 949 zł, czyli drożej niż w Orange o jedyne 20 zł.

Z tym, że w zasięgi 5G Play mamy jeszcze jedną opcję na dostęp do tej technologii z poziomu tego urządzenia. W ofercie na kartę, w planie Play SOLO XL za 35 zł – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych, również dostępne jest 5G Play. W tej opcji za sam plan po dwóch latach zapłacimy 840 zł, do tego Xiaomi Mi 10 Lite 5G w EURO – 1 519,05. Razem – 2 359,05 zł, czyli prawie 600 zł taniej niż w Orange. Tak więc to obecnie najtańsza opcja na tego smartfona z możliwością korzystania z dostępu do 5G. Możemy jeszcze wykupić w T-Mobile najtańszy abonament, też za 35 zł, ale niezbyt pokorzystamy tu z 5G, bo transfer danych w tym planie to zaledwie 3 GB.