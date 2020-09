Dodatkowo, aby móc w pełni sprawdzić możliwości 5G w ofercie na kartę, klienci Plusa będą mogli aktywować sobie pakiet 60 GB, podzielony na 20 GB przyznawane automatycznie co 30 dni przez 3 miesiące w cenie 15 zł.

Aktualnie w zasięgu 5G Plusa znajduje się 900 tys. mieszkańców Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina oraz Wrocławia. Dodatkowo Plus do końca roku udostępni swoje 5G w większości aglomeracji warszawskiej, rozbudowa ta ma zakończyć się w pierwszych miesiącach 2021 roku, co powiększy zasięg 5G do 3 mln osób.

Oczywiście, aby skorzystać z 5G Plusa trzeba być w posiadaniu smartfona lub routera obsługującego technologię 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. Na tę chwilę dostępne są w sprzedaży następujące urządzenia spełniające to wymaganie – Huawei P40 128GB, HUAWEI P40 Lite 5G DS, Huawei P40 PRO 256GB, Huawei Mate XS 512GB, Motorola razr 5G, Motorola Edge, Motorola Moto g 5G plus DS, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A51 5G oraz ZTE Axon 11 5G oraz dwa routery – HUAWEI 5G CPE Pro 2, ZTE MC801.

Źródło: Plus.