Tak więc w nowej ofercie Plush mamy obniżenie cen. Ponownie najtańszy plan będzie kosztował 25 zł, w ofercie bez zobowiązania będzie on jednak zawierał dużo niższą paczkę danych – na start dostaniemy tu 15 GB transferu danych (obecnie 25 GB) w miesiącu, i dopiero po dwóch latach zwiększy się on do 20 GB (obecnie po roku 35 GB).

Natomiast w ofercie z zobowiązaniem na dwa lata pojawi się nowy plan za 25 zł z limitem 20 GB transferu danych w miesiącu. Dobra wiadomość jest taka, iż obecnie dostępna już oferta za 30 zł miesięcznie i 30 GB transferu danych zawierać będzie od jutra dostęp do 5G. Druga dobra wiadomość to obniżenie abonamentu w najdroższym planie za 60 zł do 50 zł, bez zmniejszania paczki danych, nadal będzie to 60 GB.

5G Plusa w cenie do 50 zł

Usługi/Oferty Otvarta Plush Premium Mobile Plus na kartę a2mobile Plush nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne tak tak tak tak tak tak nielimitowane wiadomości SMS/MMS tak tak tak tak tak tak transfer danych 31 GB 30 GB 50 GB 40 GB 50 GB 60 GB dostęp do 5G tak tak tak tak tak tak umowa bez zobowiązania 24 miesiące bez zobowiązania brak brak 24 miesiące opłata miesięczna 28,99zł 30,00zł 39,70zł 40,00zł 44,90zł 50,00zł

Jak widać, dzięki tej obniżki cen Plush stał się najtańszą opcją na 5G wśród marek CP, jednak nie będzie miał najtańszej oferty na 5G w zasięgu sieci Plus – nieco taniej 5G dostępne jest u operatora wirtualnego Otvarta, działającego na nadajnikach Plusa.

5G w cenie do 50 zł w ofertach pozostałych operatorów

W zasięgu sieci Orange najtańszy dostęp do 5G jest w ofercie na kartę za 39 zł z 50 GB transferu danych, w Play za 35 zł z 40 GB transferu danych (50 GB za 40 zł), a w T-Mobile za 40 zł również 40 GB transferu danych.