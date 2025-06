Korzystaj z poczty email jak z Messengera

Co ważne na początek, nowy klient poczty Talanoa dostępny jest od razu do sprawdzenia i przetestowania dla użytkowników każdej platformy desktopowej - Windows, macOS i Linux. Tak więc, jak przypadnie Wam on do gustu po przeczytaniu tego wpisu, nie będziecie mieli na koniec tego dyskomfortu, że nie możecie od razu z niego skorzystać na swoim urządzeniu.

Druga dobra wiadomość jest taka, że Talanoa możecie przetestować zarówno na swoim koncie e-mail - Gmail, jak i Outlook. Podejrzewam, że większość z Was korzysta, z któregoś z tych dwóch kont pocztowych.

Poczta e-mail jak komunikator

Korzystanie dziś z komunikatorów opiera się na komunikacji bezpośredniej z naszymi znajomymi i komunikacji w grupach. Twórcy Talanoa postanowili to w części przenieść do swojego klienta poczty, dzieląc przychodzącą korespondencję od, że tak powiem żywego człowieka i korespondencji od firm, sklepów czy innej masowej wysyłki.

W ten sposób już na start macie wyszczególnione wiadomości od znajomych czy osób (współpracowników), z którymi bezpośrednio korespondujecie i wymieniacie wiadomości e-mail - górna zakładka po lewej: People i pod spodem firmy: Notifications. Sortowanie i przyporządkowanie do konkretnych nadawców odbywa się tu automatycznie, nie trzeba tworzyć jakichś reguł - działa po wyjęciu z pudełka, od razu po zalogowaniu na swoje konto.

Każdą wiadomość możemy odznaczyć jako wykonaną: Done, wówczas zapisuje się ona w folderze Archive. Tutaj mam pewne zastrzeżenie - nie znika ona jednocześnie z listy wiadomości tego nadawcy, co przeczy nieco idei Inbox Zero. Można oczywiście skasować też każdą wiadomość, odznaczyć ją jako nieprzeczytaną, no i zwyczajnie na nią odpowiedzieć.

Można też odłożyć ją na później do zakładki: To Do.

Poczta e-mail jak menadżer zadań

I tutaj wchodzi korzystanie z poczty jak z menadżera zadań, według metody Kanban.

Każdej odłożonej korespondencji definiujemy termin wykonania, aczkolwiek cały czas pozostaje ona w naszym panelu Kanbana. Ręcznie możemy ją przenosić pomiędzy zakładkami: w trakcie czy wykonane. Moim zdaniem przydałaby się tutaj jednak również automatyzacja, przynajmniej możliwość jej włączenia według zdefiniowanych czynności.

Dla przykładu, jeśli odpowiadam już na odłożoną korespondencję, powinna ona automatycznie zostać przeniesiona do zakładki w trakcie, a po zaznaczeniu na jakimś etapie wymiany wiadomości ikony: Done, powinna zostać przeniesiona do ostatniej kolumny.

Niemniej to detale, być może do dopracowania w kolejnych jeszcze wydaniach. Pamiętajmy, że to stosunkowo nowe rozwiązanie w fazie beta, polecam więc na start przetestowanie go na jakimś dodatkowym adresie e-mail. Dzięki temu sprawdzicie, czy w ogóle koncepcja ta odpowiada Waszemu korzystaniu na co dzień z poczty email.

Jak wspominałem na początku, klienta poczty Talanoa możecie pobrać na każdą platformę desktopową. Linki do pobrania instalatorów na macOS (Apple Silicon i Intel), Windows i Linux (.deb) znajdziecie na tej stronie.

Cover photo from John Martin.