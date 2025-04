Oto najpopularniejsza poczta e-mail w Polsce

Pewnie nie będzie to dla Was zaskoczeniem, że najpopularniejsza jest poczta Gmail. Nie tylko ze względu na grafikę tytułową, ale z uwagi na fakt, że sami z niej korzystacie, Wasi znajomi, rodzina czy współpracownicy. Niemniej wrażenie robią liczby,- aż 21 mln RU korzysta w Polsce ze strony i aplikacji Gmail, przez średnio godzinę.

Na drugim miejscu znalazła się poczta WP z 6,7 mln RU i średnim czasem korzystania na poziomie 53 minut, podium zamyka poczta Onet — prawie 4 mln i prawie 1,5 godziny korzystania.

Dalej mamy pocztę Interii, pocztę o2 i zamykającą stawkę najpopularniejszych serwisów e-mail - pocztę Outlook od Microsoftu. Warto zwrócić tu uwagę na niewielki czas korzystania z niej — średnio 15 minut, co może świadczyć o tym, iż dla niewielkiej liczby osób, spośród tych 2 mln RU to podstawowa poczta e-mail, z której na co dzień korzystają.

Przy okazji odczarujmy też nieco znakomite wyniki poczty Gmail, otóż są to wyniki www + app, a więc wielu wspólnych użytkowników logujących się zarówno w przeglądarce na gmail.com, jak i równocześnie korzystających z aplikacji mobilnej Gmail na iOS i Android.

Ponadto, użytkownicy Androida jakby na start są kwalifikowani jako użytkownicy Gmaila poprzez zalogowanie do systemu tym adresem e-mail, i niekoniecznie wykorzystują później tę pocztę jako główną na co dzień. Wielu z nich może też korzystać tylko z aplikacji mobilnej Gmail bez logowania się do webmaila na gmail.com.

To ilu tak naprawdę realnych użytkowników może mieć poczta Gmail w Polsce?

Cóż, możemy to tylko szacować — Gmail nie jest audytowanym serwisem. Odwołując się przy tym do danych z 2020 roku, kiedy badane były tylko serwisy www, raczej na pewno jest to przynajmniej 10 mln RU + kilka milionów z aplikacji, niekorzystających w ogóle z serwisu gmail.com.

Źródło: Wirtualnemedia.pl