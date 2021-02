Michał Konowrocki, Dyrektor Zarządzający Uber Poland Sp. z o.o.:

W dniu 28 grudnia Główny Urząd Miar pozytywnie zaopiniował wirtualną kasę, która powstała we współpracy z firmą Elzab. Wdrożenie certyfikowanej kasy to ostatni krok na drodze do spełnienia wymogów reformy sektora przewozu osób. Mijający rok był trudny dla całej branży, ale cieszymy się, że mimo wielu wyzwań jesteśmy w pełni przygotowani na rozpoczęcie 2021 roku.