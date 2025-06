Laptop to za mało. Co spakować na wyjazd połączony z pracą zdalną?

Stanowisko na workation: co włożyć do torby żeby pracowało się wygodniej

Workation, czyli łączenie pracy zdalnej z wyjazdem wypoczynkowym, to rozwiązanie, które zyskuje na popularności, gdy nasze obowiązki nie wymagają wizyt w biurze. Choć brzmi to, jak idealne połączenie, w praktyce wymaga dobrej organizacji. Jak przygotować mobilne stanowisko pracy? Co warto spakować, żeby rzeczywiście dało się pracować komfortowo i bez niespodzianek? Podpowiadamy.

Laptop – podstawa mobilnego biura

Twój laptop to serce stanowiska pracy. W 2025 roku lekkie i wydajne modele ultrabooków, jak MacBook Air czy Dell XPS, są idealnym wyborem na workation. Mają baterie trzymające 12-18 godzin i wydajne procesory do pracy w chmurze, edycji dokumentów czy wideokonferencji. Jeśli używasz tabletu, jak iPad Pro z klawiaturą Magic Keyboard, upewnij się, że praca z urządzeniem hybrydowym jest dla Ciebie tak samo komfortowa, jak ta z laptopem. W moim przypadku ten kompromis bywa frustrujący, ale wszystko zależy od tego, do czego potrzebujesz takiego zestawu.

Do laptopa warto dorzucić kilka akcesoriów:

Podstawka pod laptopa – podnosi ekran na wysokość oczu, co poprawia ergonomię i zmniejsza ból karku. Składana konstrukcja mieści się do plecaka.

– podnosi ekran na wysokość oczu, co poprawia ergonomię i zmniejsza ból karku. Składana konstrukcja mieści się do plecaka. Zewnętrzna klawiatura i mysz – kompaktowe modele, jak Logitech MX Keys Mini i MX Anywhere 3S, zajmują mało miejsca, a technologia Bluetooth eliminuje kable.

– kompaktowe modele, jak Logitech MX Keys Mini i MX Anywhere 3S, zajmują mało miejsca, a technologia Bluetooth eliminuje kable. Hub USB-C – urządzenie zapewnia dodatkowe porty (HDMI, USB-A, SD), co przydaje się do podłączenia monitora czy pendrive’a. Szczególnie ważne, gdy pracujesz z cienkim ultrabookiem oferującym mało gniazd.

Dobrze też wcześniej sprawdzić, czy na komputerze masz zainstalowane wszystkie niezbędne narzędzia (VPN, komunikatory, edytory).

Ładowanie i zasilanie

. Spakuj ładowarkę do laptopa – najlepiej uniwersalną, która ładuje laptopy, telefony i tablety przez USB-C (nie musisz wtedy zabierać kilku urządzeń). Jeśli twój laptop wymaga więcej mocy, upewnij się, że ładowarka to udźwignie.

Kolejny must-have to powerbank. Najlepiej wybrać coś z obsługą PD o mocy przynajmniej 65 W. Taki power bank naładuje zarówno laptopa, jak i smartfon. Pamiętaj o limitach lotniczych. Maks. dopuszczalna pojemność powerbanku to najczęściej 100 Wh (ok. 27000 mAh). Możesz go zabrać tylko do bagażu podręcznego.

Jeśli jedziesz do kraju z innymi gniazdkami (np. USA – typ A/B, Wielka Brytania – typ G), koniecznie zabierz ze sobą adapter podróżny. Sprawdź napięcie (100-240 V to standard dla większości ładowarek, ale starsze urządzenia mogą nie działać w USA przy 110 V). Pomocny może okazać się również przedłużacz lub rozgałęźnik (szczególnie w starych pensjonatach z małą liczbą dostępnych gniazdek).

Internet – równie ważny, jak laptop

Praca zdalna bez internetu to mission impossible. W UE roaming działa jak w Polsce, ale poza Unią ceny mogą zwalać z nóg. Lepsza opcja to eSIM. Warto skorzystać z takich aplikacji jak Airalo, czy Holafly. Usługę eSIM oferuje też Revolut. Wirtualna karta SIM działa na nowszych telefonach (np. iPhone 14+, Samsung Galaxy S24+). Kupujesz pakiet online i aktywujesz w minutę. Alternatywa to lokalna karta SIM. Jeśli łączysz się z wielu urządzeń, warto też zainwestować w przenośny router Wi-Fi, który rozdzieli internet z SIM na kilka urządzeń. W kawiarniach czy hotelach uważaj na publiczne Wi-Fi – użyj VPN, żeby chronić dane.

Ergonomia i komfort pracy w podróży

Praca na plaży brzmi super, ale krzesło w kawiarni czy stół w Airbnb nie zawsze są wygodne. Pomyśl o takich udogodnieniach jak:

Poduszka lędźwiowa – poprawia postawę podczas siedzenia na "byle czym".

– poprawia postawę podczas siedzenia na "byle czym". Słuchawki z redukcją szumów – wyciszają hałas w kawiarni czy samolocie, a wbudowany mikrofon sprawdzi się na wideokonferencjach.

– wyciszają hałas w kawiarni czy samolocie, a wbudowany mikrofon sprawdzi się na wideokonferencjach. Przenośny monitor – jeśli potrzebujesz drugiego ekranu, warto rozważyć taki, który łączy się z laptopem przez USB-C. To opcja dla tych, którzy pracują z wieloma oknami.

– jeśli potrzebujesz drugiego ekranu, warto rozważyć taki, który łączy się z laptopem przez USB-C. To opcja dla tych, którzy pracują z wieloma oknami. Oświetlenie – przenośna lampka USB, poprawi widoczność wieczorem w słabo oświetlonych miejscach.

Organizacja i drobiazgi

Drobiazgi robią różnicę. Organizer lub specjalna saszetka to rozwiązanie, które pozwala utrzymać porządek w kablach i ładowarkach. Dobrze zabrać też ze sobą zewnętrzny dysk lub pendrive, aby móc robić kopie zapasowe dokumentów, na wypadek awarii lub co gorsza, kradzieży sprzętu. W podróży łatwo też zgubić laptopa, czego oczywiście nikomu nie życzę, ale dobrze jest mieć backup na takie sytuacje.

Gdziekolwiek pracujesz, zadbaj też o to: