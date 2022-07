Żałuję, że tych rzeczy w smartfonach już nie ma. Ale nikt tego nie chciał

A jeszcze dobre kilka lat temu, innowacje sypały się producentom jak z rękawa. Nie mówię tutaj o takich rozwiązaniach jak LG G Flex - telefon, który był wygięty jak "banan" - a dlaczego taki był? Bo mógł taki być - to najprostsze wytłumaczenie. Trzeba mieć na względzie to, że niektórzy producenci el...

A jeszcze dobre kilka lat temu, innowacje sypały się producentom jak z rękawa. Nie mówię tutaj o takich rozwiązaniach jak LG G Flex - telefon, który był wygięty jak "banan" - a dlaczego taki był? Bo mógł taki być - to najprostsze wytłumaczenie. Trzeba mieć na względzie to, że niektórzy producenci elektroniki użytkowej tworzyli pewne rozwiązania, bo po prostu mogli sobie na to pozwolić. Wiecie, technologia zwyczajnie pozwalała na coś takiego i... to właściwie wszystko. Urządzenia mobilne w pewnym momencie były bardzo wdzięcznymi obiektami wszelkich innowacji z których jedne były głównie po to, aby "robić szum". Inne natomiast dawały pewną wartość dodaną.

Lumia 950 i jej skaner tęczówki oka

Niewielu z Was będzie pamiętać tę innowację, bo... niewiele osób kupiło Lumię 950 lub jej wariant XL. Nie były to super-udane telefony komórkowe, to trzeba im przyznać. Niekoniecznie były one stabilne (za to winien był software). Odstawały od konkurencji pod kątem jakości wykonania oraz awaryjności. Jednak wyobraźcie sobie rozwiązanie, które będzie w stanie przeskanować Waszą tęczówkę oka nawet wtedy, jeżeli macie na sobie gogle motocyklowe. Nawet, jeżeli macie okulary przeciwsłoneczne. Skaner bazujący na podczerwieni był nieziemski i podobał mi się - brzydko mówiąc - cholernie.

Dodatkowo, było to rozwiązanie bardzo, bardzo szybkie. Lumia 950 odblokowywała się z szybkością błyskawicy i o to właśnie mi chodziło. Urządzenie miało być wygodne i przede wszystkim - dawać mi pewną wartość. Nie musiałem robić nic, aby otworzyć główne menu - wystarczyło, że spojrzałem na ekran. Telefon robił za mnie resztę. Złe oświetlenie (lub nawet jego brak) nie był żadną przeszkodą. No i ta technologia nikogo nie dyskryminowała - nie jest tajemnicą to, że osoby o ciemniejszej skórze... są raczej gorzej "rozpoznawane" przez algorytmy.

Eksperymenty w duchu LG

LG to jeden z tych producentów, który robił jedne z najlepszych telefonów. LG G4 to według mnie jeden z najlepszych flagowców w historii. G3 też w swoich czasach był "przekotem". LG G5 jednak przekombinowano, choć kierunek był całkiem ciekawy. Wyobraźcie sobie modułowy telefon - jeszcze przed tym, co zrobiła Motorola. Smartfon mógł stać się sprzętem do odsłuchiwania muzyki w ogromnym komforcie dzięki DAC-owi, mógł również uzyskać nowe funkcje fotograficzne dzięki konkretnemu rozszerzeniu (nazywano to "LG Friends"). Zamysł ciekawy, ale nieco upierdliwy. Umówmy się, LG tego nie przemyślało. Było o krok od tego, aby wdrożyć poważną innowację na rynek smartfonów.

Sam mówiłem o tym, że gdyby tylko w LG G5 można było wymienić "na szybko" baterię bez wyłączania urządzenia (wewnętrzna bateria na kilka minut pracy + bateria wymienialna) lub po prostu wymienić w ten sam sposób moduł... byłoby niesamowicie. LG stworzyłoby game changera, jednak zabrakło chyba nieco pomyślunku...

A Wy? Jak uważacie? Jakie rzeczy według Was zostały przez nas utracone bezpowrotnie i... musimy pogodzić się z ich odejściem? Dajcie znać w komentarzach - to jak zwykle Wasza sekcja i Wasze prawo do wyrażania swoich opinii!