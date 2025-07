Czy pies pozna "dobrego człowieka"? Naukowcy postanowili sprawdzić

Powszechnie uważa się, że psy mają wyjątkową intuicję do ludzi i zasada jest prosta: jeśli pies cię lubi, to znaczy, że jesteś w porządku. Ale czy czworonogi naprawdę potrafią ocenić charakter człowieka? Najnowsze badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców pokazuje, że rzeczywistość może być bardziej skomplikowana, niż sądziliśmy.

Pies wyczuje dobrego człowieka?

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy psy potrafią tworzyć tzw. reputacje ludzi, obserwując ich zachowania wobec innych psów. W badaniu wzięło udział 40 domowych pupili, które najpierw mogły "podsłuchać" scenkę: jeden człowiek częstował jedzenie psa-demonstratora, a drugi odmawiał mu smakołyków. Następnie te same psy mogły samodzielnie podejść do obu osób, a badacze analizowali ich wybory i zachowanie – kogo obwąchiwały, do kogo podchodziły, czy były entuzjastyczne.

Wiele osób może się tu zdziwić, ale psy nie wykazały istotnych preferencji. Ani wcześniejsze obserwacje, ani bezpośredni kontakt z "hojnym" i "nieczułym" człowiekiem nie miały większego wpływu na ich zachowanie. Innymi słowy – nie da się potwierdzić, że psy tworzą oceny społeczne na podstawie relacji między innymi.

Wydaje się, że proces tworzenia reputacji jest bardziej złożony, nawet u psów, które przecież od tysięcy lat blisko współpracują z ludźmi

– komentuje badaczka Hoi-Lam Jim z Kyoto University, współautorka badania.

Wcześniejsze eksperymenty w Wolf Science Center w Austrii także sugerowały, że ani wilki, ani psy żyjące w stadach nie oceniają ludzi na podstawie doświadczeń bezpośrednich czy pośrednich. Nowe badanie potwierdza te wnioski, choć jego autorzy zaznaczają, że wyniki mogły zostać zniekształcone przez ograniczenia metodologiczne – na przykład wybór testu dwuwariantowego, który może nie oddawać pełni psich zdolności poznawczych.

