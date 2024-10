Ministerstwo Cyfryzacji wysłało list do Apple: Polska natychmiast potrzebuje tej funkcji

Apple jakiś czas temu wprowadziło do swoich urządzeń funkcję łączności satelitarnej, pozwalającej połączyć się z satelitą, podczas przebywania w miejscu bez zasięgu sieci komórkowej i Wi‑Fi oraz wysłać wiadomość SMS do służb ratowniczych. Nie jest ona jeszcze dostępna w Polsce, ale ten stan rzeczy może niebawem się zmienić. Wiceminister Cyfryzacji – Michał Gramatyka – zaapelował bowiem do giganta z Cupertino o możliwie jak najszybsze wdrożenie łączności satelitarnej nad Wisłą. Chodzi o bezpieczeństwo Polaków.

Udział smartfonów z systemem iOS w Polsce wynosi około 19% – wdrożenie łączności satelitarnej pomoże zadbać o ich bezpieczeństwo

Niedawne powodzie w południowo-zachodniej Polsce uwidoczniły problem z brakiem możliwości wykonania połączenia alarmowego w miejscach z ograniczonym zasięgiem sieci. Taka sytuacja może zaważyć o życiu i zdrowiu ofiar kataklizmów i innych wypadków, dlatego Michał Gramatyka zwrócił się bezpośrednio do Apple z prośbą o wprowadzenie łączności satelitarnej na terenie naszego kraju.

W liście przesłanym do Apple Wiceminister Cyfryzacji podkreśla, że ta funkcja jest dostępna między innymi we Francji, Niemczech i Irlandii, zgłaszając także gotowość polskiej infrastruktury do wdrożenia tej technologii.

Mam nadzieję, że Apple Inc. uruchomi usługę Emergency via Satellite w Polsce, co przyczyni się do ratowania życia ludzkiego i zdrowia w obszarach bez zasięgu telekomunikacji mobilnej oraz dotkniętych klęskami żywiołowymi. Według najnowszych badań udział smartfonów z systemem iOS w Polsce wynosi około 19% całego rynku, co czyni Polskę znaczącym rynkiem dla Apple Inc.

List został przesłany do Apple 27 września (jak zauważa portal GSMonline), ale do tej pory nie ma oficjalnej informacji zwrotnej od producenta urządzeń z nadgryzionym jabłkiem. Miejmy nadzieję, że Tim Cook i spółka pozytywnie rozpatrzą prośbę Wiceministra Cyfryzacji – nie chodzi tutaj bowiem o zwykłe zwiększenie wygody korzystania z iPhone’a w Polsce, a o funkcję, która realnie może przyczynić się do ratowania ludzkiego życia.