W oku cyklopa – tak będą wyglądały smartfony w przyszłym roku?

Jak widać, według pomysłu LetsGoDigital w przyszłym roku Samsung w kwestii formy pozostanie przy pomyśle z 2021 roku, z wyspą na aparaty zaobloną z jednej strony. To co przyciąga uwagę to oczywiście gargantuicznych rozmiarów aparat. Po sieci krążą plotki, że koreańska firma ma nawiązać współpracę z Olympusem, aby jeszcze poprawić jakość swoich zdjęć. Patrząc na to, że obecnie prawie wszyscy mają już jakieś logo znanej firmy foto na pleckach – taka współpraca nie jest wcale nieprawdopodobna. Nie zmienia to jednak faktu, że olbrzymia soczewka (ozbobiona jakże wymownym napisem 200 Mpix) przyciąga uwagę i mojej opinii, raczej psuje urodę urządzenia. Jeżeli jednak jest to sposób na wyniesienie fotografii na wyższy poziom, to chyba będziemy musieli do tego przywyknąć.

2022 to będzie rok cyklopów wśród smartfonów?

Gigantyczne obiektywy, o ile nie są jeszcze dziś tak często spotykane na ulicy, nie są też nowością w świecie smartfonów. Podobny układ mają chociażby Vivo X51…

czy Xiaomi Mi 10 T Pro

Patrząc na rynek współczesnych smartfonów z Androidem jasnym jest jednak, że większość producentów w kwestii wyglądu swoich telefonów zachowuje się jak uczeń spisujący pracę domową przed lekcjami – kopiuje to, co zrobił Samsung i stara się udawać, że wpadli na to sami. Dlatego, jeżeli faktycznie taka duża soczewka się przyjmie i trafi np. do serii A, jestem przekonany, że inne firmy dosyć szybko wdrożą to u siebie. Tak jak 2017/18 był rokiem notcha, tak 2022 będzie rokiem w którym panować będą cyklopy.

Nawet Apple coś kombinuje przy kamerach

Spekulacji na temat tego, jak będą się prezentowały kolejne modele iPhone’ów także przybywa. Wiemy już, że tegoroczne smartfony od Apple będą miały mniejszego notcha. Teraz pojawił się kolejny przeciek dotyczący zagospodarowania tylnego panelu telefonu. dotychczas w podstawowym iPhone’ie soczewki były ułożone jedna pod drugą, co sprawiało, że duża wyspa na aparaty wydawała się niepotrzebna. W najnowszym modelu mają one być ułożone ukośnie, prawdopodobnie aby lepiej wizualnie uzasadnić tak dużą wyspę.