Tak będzie wyglądał front w iPhone 14? Notcha nie ma, ale jakby był

Emocje po premierze iPhone'ów z serii 13 już nieco opadły, a jako, że jest to zazwyczaj ostatnia duża premiera w roku, to wszyscy fani mobilnej technologii myślami są już w przyszłości, czekając co producenci pokażą w przyszłym roku. Oczywiście, w tych przewidywaniach nie może zabraknąć samego Apple. Po solidnych, ale nieco nudnych iPhone'ach 13 ma bowiem nastąpić odświeżenie wyglądu urządzeń. Więcej o tym, co się zmieni, możecie przeczytać m.in. we wpisie Konrada. Oczywiście, wygląd przyciąga najwięcej uwagi, ponieważ od 2017 r. minęło już trochę czasu, a Apple jest ostatnią firmą, która wciąż trzyma się pomysłu bardzo dużego notcha. Cóż, to może się zmienić.

iPhone 14 z wcięciem w ekranie - dużo to nie zmieni

Informacje odnośnie rzekomego wyglądu nowego iPhone'a opublikował serwis GizChina. Według niego iPhone'y 14 mają porzucić notcha dzięki temu, że część mechanizmów związanych z FaceID zostanie przeniesionych pod ekran, tak jak to ma obecnie miejsce w niektórych kamerkach selfie. Sam obiektyw jednak zostanie wydzielony z ekranu, co również ma sens w kontekście zachowania jakości zdjęć. Finalnie więc iPhone 14 w wersji Pro ma wyglądać w ten sposób:

I o ile faktycznie takie rozwiązanie zmieniłoby wizualnie iPhone'a, to nie jestem przekonany, czy taka zmiana robiłaby dużą różnicę pod kątem funkcjonalności dla użytkownika końcowego. Dlaczego? Ano dlatego, że w takim ustawieniu wiąż środkowa część ekranu u góry jest nieużywalna. Owszem, pojawia się (w końcu) miejsce na takie informacje jak stan naładowania baterii, ale w dalszym ciągu we wszystkich filmach czy grach to wycięcie byłoby bardzo widoczne. Część producentów obeszła ten problem, dając szerokie wycięcie w lewym górnym rogu, a jeżeli już coś jest na środku, do tylko pojedyncza kropka na aparat. W takiej konfiguracji jak zaprezentowana powyżej faktycznie pozbywamy się notcha, ale w taki sposób, jakby dalej tam był.

Oczywiście - trzeba też pamiętać, że jest to jedynie render. Czy tak będzie wyglądał iPhone 14? Nie wiadomo i nie dowiemy się tego do czasu premiery. W przypadku modelu 13 prawie wszystkie przewidywania dotyczące wyglądu się sprawdziły, więc czemu teraz nie miałoby być inaczej.

Jak oceniacie tak wyglądającego iPhone'a 14?

