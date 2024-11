iPad mini 7. gen - recenzja

Wspominając dziś moje doświadczenia z 1. generacją iPada mini, nie mogłem nie zauważyć jak bardzo zmienił się świat wokół. Obecnie największy iPhone 16 Pro Max oferuje niemalże taką samą przestrzeń roboczą na ekranie, co najmniejszy iPad, a modele Pro tabletów Apple zastępują wielu osobom laptopy. Jednocześnie jednak znalezienie roli dla iPada mini było dla mnie bardzo łatwe, ale było to zależne od kilku ważnych czynników. Na co zwróciłem uwagę i jak sprawdza się iPad mini w codziennych zadaniach?

Reklama

Specyfikacja iPad mini 7. gen

Zdjęcie: Konrad Kozłowski

Wyświetlacz

Wyświetlacz Liquid Retina 8,3 cala

Rozdzielczość 2266 na 1488 pikseli przy 326 ppi

Szeroka gama kolorów (P3)

True Tone

Jasność 500 nitów

Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców

Pełna laminacja

Powłoka antyodblaskowa

Chip

A17 Pro (wcześniej A15 Bionic)

Aparat

Tylny aparat szerokokątny 12 MP, przysłona ƒ/1,8

Przedni aparat ultraszerokokątny 12 MP z funkcją Centrum uwagi (wcześniej 12 MP, przysłona ƒ/2,4)

Nagrywanie wideo: Nagrywanie wideo 4K przy 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s Nagrywanie wideo HD 1080p przy 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s Nagrywanie wideo w zwolnionym tempie 1080p przy 120 kl./s lub 240 kl./s

Tryb poklatkowy ze stabilizacją

Zoom wideo 3x

Dźwięk

Głośniki stereo do słuchania w układzie poziomym

Dwa mikrofony do rozmów, nagrywania wideo i nagrywania dźwięku

Łączność

Wi‑Fi 6E (802.11ax) (wcześniej Wi‑Fi 6)

Bluetooth 5.3 (wcześniej Bluetooth 5.0)

Złącze USB‑C

Czujniki

Touch ID

Akcelerometr

Żyroskop trójosiowy

Barometr

Czujnik światła otoczenia

Wymiary i waga

Wysokość: 195,4 mm

Szerokość: 134,8 mm

Głębokość: 6,3 mm

Waga: 293 g

Inne

Obsługa Apple Pencil (2. generacji)

Dostępne kolory: różowy, księżycowa poświata, fioletowy, gwiezdna szarość, niebieski

iPad mini 7. gen vs. 6. gen

Zdjęcie: Konrad Kozłowski

Zacznijmy od kwestii technicznych, choć iPad mini oprócz nowszego procesora i zwiększonej ilości pamięci RAM, nie różni się od poprzednika. To jednak wystarczające nowości, by najmniejszy tablet Apple radził sobie ze wszystkimi codziennymi obowiązkami i posiadał pewien zapas wydajności. Ba, niektórzy uruchamiają na nim nawet aplikacje do montażu wideo, z którymi A17 Pro i 8 GB RAM radzą sobie całkiem nieźle, lecz nieduży ekran to pewne ograniczenie, które nie jest łatwo przeskoczyć. Nadal mamy jednak do czynienia z ekranem Liquid Retina, 8,3 cala i 2266 na 1488 pikseli.

Rozdzielczość jest zupełnie wystarczająca, by z przyjemnością oglądać filmy czy czytać książki oraz artykuły, ale niższy kontrast, nie tak mocne nasycenie kolorów, więc słabsze czernie, powodują, że wszystkie aktywności nie dają aż tak dużej frajdy, jak mogłyby. No i jest jeszcze kwestia “jelly scrollingu”, który w jakiś sposób został zredukowany przez Apple, ale całkowicie się go nie pozbyto. Dla wielu osób będzie to powód do zwrotu lub omijania tabletu z daleka, tym bardziej, że w takiej cenie spodziewalibyśmy się nie tylko żadnych problemów z ekranem, ale i wyższej częstotliwości odświeżania, niż 60 Hz. To ten sam problem, który dotyczy zwykłych modeli iPhone’a - Apple musi jak najszybciej poprawić odświeżanie, a w iPadzie mini pozbyć się efektu “jolly scrollingu”, który najbardziej widoczny jest przy przewijaniu tekstu w orientacji pionowej.

iPad mini 7 w codziennym użytku

Zaskoczeniem były dla mnie głośniki iPada mini 7. generacji, ponieważ na tak nieduże urządzenie dostajemy naprawdę solidne nagłośnienie stereo. Niskie tony, oczywiście, nie przewodzą w brzmieniu, ale Apple na tyle dobrze skonfigurowało działanie głośników, że dźwięk z nich wydobywający się jest pełny, mocny i wyraźny. Podczas oglądania czy grania powstaje nawet “bańka” dźwięku przestrzennego, a słuchanie podcastów czy audiobooków na zwiększonej głośności bez zewnętrznego sprzętu, jak głośnik Bluetooth, nie jest meczące dla uszu.

Pozostałe aspekty iPada mini, które nie są już tak kontrowersyjne, po dłuższym zapoznaniu szybko stają się jego atutami. Dla niektórych skromne rozmiary tabletu mogą być wadą, ale bardzo szybko można przekuć to w atuty. Jeżeli akurat taki przypadek użytkowania iPada mini będzie danej osobie odpowiadać, to może to być idealne urządzenie pomostowe pomiędzy smartfonem i laptopem. Sporo pracuję przy komputerze, ale po odejściu od biurka nadal często wymieniam wiadomości, e-maile, dzwonię i jestem po prostu online. Wtedy najczęściej używałem do tej pory właśnie smartfona, ale mniejszy ekran i zużywanie baterii nie służyły mi.

iPad mini w dużym stopniu wpływa na codzienność, bo jest świetnym kompanem w domu i poza nim - coraz rzadziej używam do większości czynności smartfona, co dzieje się nie tylko ze względu na ogromne zasoby App Store, ale też ekosystem Apple, bo SMS-y, połączenia telefoniczne etc. są przekierowywane właśnie na tablet. Nie mogę jednak nie zaznaczyć, że klawiatura w orientacji pionowej iPada mini bywa początkowo wyzwaniem, gdyż ekran jest szerszy niż w smartfonie i większe odległości wymagają większej gimnastyki palców. W położeniu poziomym pisania na iPadzie mini w ogóle nie praktykuję, gdyż wtedy używanie kciuków jest niemożliwe, a ekran jest zbyt mały by potraktować klawiaturę ekranową jako namiastkę fizycznej klawiatury QWERTY, z którą pracuję codziennie po kilka godzin.

iPad mini 7 i Apple Pencil Pro

Zdjęcie: Konrad Kozłowski

Innym sposobem interakcji z iPadem mini jest rysik. Wspierane są Apple Pencil USB-C oraz Apple Pencil Pro i właśnie tego drugiego używam od kilku tygodni. Jest to wspaniały przykład tego, jak technologia wyprzedza analogowe odpowiedniki, a jednocześnie nie jest jeszcze w stanie oddać tych samych wrażeń i doświadczeń, co klasyczne odręczne pismo czy szkice.

Mnogość narzędzi, trybów, aplikacji i ustawień, szczególnie w połączeniu z funkcjami rysika w wersji Pro, który posiada też wykrywanie obrotu i ściśnięcia, daje przeogromne możliwości, lecz gdy plastik styka się ze szkłem, to nie może być mowy o tych samych odczuciach, co notowanie na kartce czy rysowanie w tradycyjny sposób. Niesamowicie doceniam jednak tę wszechstronność, tym bardziej, że obliczenia i pismo mogą, odpowiednio, automatycznie rozwiązywane i przekształcane na zwykły tekst, a to przyspiesza i ułatwia gigantyczną liczbę codziennych zadań.

Reklama

Zdjęcie: Konrad Kozłowski

Ładowanie rysika odbywa się bezprzewodowo, ale firmowe etui Apple nijak nie chroni Apple Pencila, który może odczepić się, zgubić i zniszczyć. Na dłuższą metę zdecydowanie lepiej zainwestować w coś lepszego, choć samemu etui od Apple nie potrafię niczego konkretnego zarzucić. To sprawdzona i produkowana od lat konstrukcja, która pozwala też ustawić tablet w dogodnej pozycji do oglądania, czytania czy pisania.

Czy warto dopłacać do iPada mini w wersji cellular LTE/5G?

Zdjęcie: Konrad Kozłowski

Wiele osób pyta, czy wersja cellular, czyli obsługująca LTE/5G, jest warta dopłaty. Z mojej perspektywy to jedna z cech, która w ogóle argumentuje zakup takiego urządzenia. Jeżeli iPad nie będzie potrafił samodzielnie połączyć się z internetem, to poza domem będzie dla mnie kompletnie bezużyteczny, ponieważ nie zamierzam za każdym razem pamiętać o zabieraniu przenośnego routera, udostępniać sieć z telefonu czy polować na sieci Wi-Fi. Oczywiście wpływa to na czas pracy bez ładowania, ale szybki przełącznik pozwala zarządzać łączność wedle potrzeb, więc jest to kwestia do opanowania. Sam iPadOS 18 wnosi wiele użytecznych nowinek i poprawek, które usprawniają używanie tabletu, choć oczywiście to nadal nie jest platforma gotowa zastąpić system z komputerów 1:1. Z drugiej strony znam osoby, dla których ta prostota bywa pomocna, ponieważ działają dzięki temu szybciej.

Reklama

Touch ID działa super, ale...

Zdjęcie: Konrad Kozłowski

Nie powiem, korzystanie z Touch ID w niektórych sytuacjach jest irytujące, bo żałuję, że spojrzenie na ekran nie wystarczy, by odblokować urządzenia, gdy mam zajęte lub brudne ręce, ale czytnik wbudowany w przycisk blokady jest na tyle dokładny i szybki, że wystarczy ułamek sekundy, by dokonać autoryzacji użytkownika.

Czy warto kupować iPada mini 7. gen?

Zdjęcie: Konrad Kozłowski

iPad mini sprawdza się świetnie, jako podręczny czytnik książek, magazynów i gazet. Lubię na nim oglądać YouTube’a i sitcomy, a zdołał także zastąpić inne urządzenia do słuchania muzyki, podcastów oraz kontrolowania audio w domu. To na nim rozmawiam, odpisuję wszystkim i czytam artykuły z sieci, a także notuję odręcznie i próbuję swoich sił w grafice. Zdarza mi się też edytować zdjęcia czy wideo - nie jest to tak duży ekran, ja te w podstawowym iPadzie czy iPadach Pro, ale to nadal więcej przestrzeni, niż na iPhonie, ale wcale w nie mniej poręczny urządzeniu, o którego obecności w torbie czy plecaku można wręcz zapomnieć. Ładowanie poprzez USB-C pozwala szybko i wygodnie uzupełnić energię, czego i tak nie czynię częściej, niż co kilka dni, co jest dla mnie bardzo satysfakcjonującym wynikiem.