Ta przeglądarka zmieni Twój sposób korzystania z Internetu

Dziś technologia odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu, a w większości sytuacji trudno jest przez to znaleźć chwilę wytchnienia. Przeglądarka Opera Air, którą pokazano na początku lutego, wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując oryginalne podejście do przeglądania internetu.

To inna przeglądarka niż wszystkie inne

Opera Air to połączenie zaawansowanej technologii z elementami mindfulness - jak tłumaczą twórcy. Przeglądarka oferuje szereg funkcji, które pomagają zredukować stres i poprawić koncentrację. Wśród nich znajdziemy m.in. ćwiczenia oddechowe, medytację, dźwięki binauralne, a nawet stretching. Wszystko to dostępne bezpośrednio z poziomu przeglądarki, dzięki czemu możemy zadbać o siebie w każdej chwili. Podobnie jak w innych przeglądarkach Opery, Air oferuje funkcje, które ułatwiają codzienne korzystanie z internetu: wbudowany bloker reklam, sztuczną inteligencję Arię AI oraz darmowy VPN. Dodatkowo, minimalistyczny design i interfejs przypominający matowe szkło mają sprawiać, że korzystanie z przeglądarki jest czystą przyjemnością.

Opera Air - polski język dostępny!

Od teraz użytkownicy mogą korzystać z przewodników głosowych w trzech nowych językach: polskim, niemieckim i portugalskim. Oznacza to, że osoby posługujące się tymi językami mogą teraz w pełni cieszyć się funkcją "Take a Break", która oferuje różnorodne ćwiczenia uważności, takie jak ćwiczenia oddechowe, rozciąganie szyi czy medytację. Co ważne, ćwiczenia te są prowadzone przez profesjonalnych lektorów, a nie generowane przez sztuczną inteligencję, co zapewnia bardziej naturalne i angażujące doświadczenie.

W przypadku języka polskiego, użytkownicy mają do wyboru dwa głosy - kobiecy Anny i męski Pawła.Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie wskaźnika postępu dla ćwiczeń oddechowych i medytacji w ramach funkcji "Take a Break". Dzięki temu użytkownicy mogą na bieżąco śledzić, na jakim etapie sesji się znajdują i ile czasu im jeszcze pozostało.