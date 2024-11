Ta moda to nie żart. Jaki producent kliszy mógł to przewidzieć?

To znaczy, tak było, po cichu. Gdzieś tam ludzie nieśmiało stawiali kroki, aż w ostatnich latach zainteresowanie wszystkim, co sprzed dwudziestu i więcej lat nie wybuchło. Po tak długim czasie stagnacji nikt nie był przygotowany, a nawet gdy już produkcja ruszyła, to jak się okazuje, mogło to nie wystarczyć.

Kodak zatrzymuje produkcję kliszy, klęska w sukcesie!

Znany producent kliszy i aparatów Eastman Kodak, musiał wstrzymać produkcję filmów analogowych. Jak ogłosili, fabryka w Rochester (Nowy Jork) musi zostać poddana modernizacji, a technologia ulepszona. Wszystko po to, aby móc sprostać oczekiwaniom klientów, domagających się kolejnych rolek klisz legendarnego Kodaka. Decyzja została ogłoszona przez CEO firmy, Jima Continenzę.

"Sprzedaż naszych filmów wzrosła w branży kinematograficznej, fotograficznej oraz w innych kategoriach klisz. Zdecydowaliśmy, żeby całkowicie zamknąć firmę w listopadzie, całkowicie. Kontynuujemy inwestowanie w proces produkcji klisz, musimy najpierw sprowadzić ciemność na produkcję, aby móc ujrzeć światło. Tak się przecież wywołuje zdjęcia."

W związku z zamknięciem firmy nie są przewidywane przerwy w dostawach klisz. Jako że firma przewidziała ten scenariusz już wcześniej, w ostatnich miesiącach produkcja szła pełną parą, tworząc wystarczająco wysokie zapasy magazynowe.

Już w 2020, została zdwojona produkcja tych, wydawałoby się, zapomnianych przez świat klisz. Co pewnie musiało bardzo wszystkich zaskoczyć po poprzedniej dekadzie spędzonej w dołku z powodu świtu technologii cyfrowej. Najwyraźniej kto miał pozostać z tą technologią, ten został, a pasjonaci wyszli z hibernacji i przypomnieli sobie o urokach filmu analogowego.

Co ciekawe, nie tylko do fotografii, lecz i do produkcji filmowej wróciła klisza do łask. Christopher Nolan nakręcił przebój kinowy Oppenheimer właśnie przy użyciu technologii stworzonej przez firmę Kodak.

