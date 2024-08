Te tytuły skradły serca graczy. Wkrótce zachwycą fanów filmów i seriali

Studio Remedy ogłosiło właśnie partnerstwo z firmą Annapurna, która znana jest przede wszystkim fanom gier niezależnych, które trafiły w serca graczy. Annapurna Interactive to wydawca takich hitów jak What Remains of Edith Finch, Donut County, Kentucky Route Zero, Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts, czy Stray. Teraz, firma będzie współfinansowała powstanie kontynuacji hitu Remedy z 2019 r. Control 2, który wciąż znajduje się fazie produkcji, ma być jeszcze lepszą grą od swojej poprzedniczki i oferować graczom więcej możliwości.

Co to oznacza dla was, drodzy fani? Przede wszystkim oznacza to, że Remedy jest w stanie stworzyć Control 2 dokładnie taką grą, jaką chcemy, aby była, a teraz mamy również niesamowitego partnera, który rozszerzy nasze IP na inne media. Będziemy również sami wydawać Control 2. Patrząc na wszystkie gry, które mamy w przygotowaniu, przyszłość Remedy jest niesamowicie ekscytująca. Możesz nam zaufać, że będziemy dostarczać ci niesamowitych wrażeń w grach wideo.

– czytamy w oficjalnym komunikacie dotyczącym partnerstwa. Co ważne, Remedy zachowuje wszystkie prawa do marki Control i będzie wydawcą tej gry.

"Control" i "Alan Wake" z własnymi serialami i filmami. Gracze będą zachwyceni

Jednak na wsparciu finansowym ta współpraca się nie kończy. Annapurna pomoże Remedy w przeniesieniu "Control" i "Alan Wake" na mały i duży ekran. Obie firmy stoją na stanowisku, że te dwie marki doskonale odnajdą się poza światem konsol. I mają w tym sporo racji. Przed ekipą Annapurna Pictures, bo zapewne to studio zajmie się ekranizacją tych produkcji, dużo pracy. Współpraca dopiero się zaczęła, więc widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na pierwsze oficjalne informacje na temat serialowych i filmowych przygód Jesse Faden oraz Alana Wake'a. Patrząc jednak na to, jak klimatyczne i filmowe są ich opowieści na konsolach, można śmiało założyć, że ich odpowiedniki w telewizji i kinie będą równie dobre!