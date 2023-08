4 mln nowych klientów w zasięgu światłowodów od T-Mobile

T-Mobile to jedyny operator z „wielkiej czwórki”, który nie zdecydował się na budowę własnej infrastruktury światłowodowej ani na żadne przejęcie takowej, jak uczynił to na przykład Plus czy Play. W to miejsce zapewnia dostęp do światłowodów swoim klientom na podstawie umów z innymi dostawcami.

Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska:

Kompleksowa oferta usług dla całego domu to podstawa naszej strategii rozwoju. Dlatego z jednej strony cały czas szukamy nowych rozwiązań, o które będziemy mogli wzbogacić nasze portfolio, ale z drugiej: chcemy rozwijać dostępność naszych usług, żeby jak najwięcej osób mogło cieszyć się najwyższą jakością T-Mobile. Dzisiaj wykonujemy kolejny krok w tym kierunku. Dzięki umowie z Grupą Vectra sukcesywnie zyskamy dostęp do ok. 4 mln gospodarstw domowych, co znacząco zwiększy liczbę osób które mogą skorzystać z naszej oferty konwergentnej.

Fiber optic cables look out of the earth

Do tej pory w ramach oferty światłowodowej w T-Mobile, mogliśmy skorzystać z infrastruktury będącej w posiadaniu Orange, Światłowód Inwestycje, Nexera czy Fiberhost, a od dziś z tej należącej do Grupy Vectra. Tak znaczne poszerzenie zasięgu, to dobra wiadomość w kontekście wczorajszej premiery promocji w T-Mobile - skierowanej głównie do rodzin, które to po wykupieniu czy przeniesieniu trzech numerów komórkowych, mogą przez całą umowę korzystać zupełnie za darmo ze światłowodów z limitem 300 Mb/s oraz z telewizji.

