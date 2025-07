Masz T-Mobile na kartę? Operator ma dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia

Pod koniec czerwca tego roku, T-Mobile udostępnił zupełnie nową ofertę na abonament komórkowy, w której to z czterech dostępnych wcześniej, pozostawił tylko jeden w pełni nielimitowany pakiet za 75 zł miesięcznie. Powoli odnajdujemy jednak te wcześniejsze pakiety.

Dla przypomnienia, zerknijmy na listę pakietów na abonament komórkowy, dostępny w ofercie T-Mobile jeszcze przed 25 czerwca:

Oferta XS z limitem 5 GB transferu danych za 40 zł miesięcznie,

Oferta S z limitem 50 GB transferu danych za 60 zł miesięcznie,

Oferta M Nielimitowana z internetem bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 150 Mb/s (przed 20 maja - 30 Mb/s) za 75 zł miesięcznie (przez 20 maja 2025 - 70 zł miesięcznie),

Oferta L Nielimitowana z internetem bez limitu danych i prędkości za 95 zł miesięcznie (przez 20 maja 2025 - 90 zł miesięcznie).

Wszystkie one zniknęły z oferty operatora 25 czerwca, pozostał tylko pakiet za 75 zł z internetem bez limitu danych i prędkości.

W połowie lipca, T-Mobile zdecydował się jednak na udostępnienie tańszego pakietu - Abonament komórkowy VIP, dla posiadaczy wcześniej dostępnych abonamentów komórkowych, a którym to kończy się na nie umowa. Kosztuje on 60 zł miesięcznie i zawiera internet bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 60 Mb/s.

W zeszłym tygodniu z kolei, T-Mobile zrobił ukłon w podobnym kierunku do klientów oferty na kartę i mix, udostępniając im w ramach przejścia na abonament - pakiet za 50 zł miesięcznie, z internetem bez limitu danych z ograniczeniem prędkości tym razem do 30 Mb/s - przed 20 maja tego roku, pakiet taki kosztował w abonamencie T-Mobile 70 zł miesięcznie.

Niestety, mimo że taniej, to gorsza oferta niż Abonament VIP i nie chodzi tu o limit prędkości. Osoby, które zdecydują się na przejście na Abonament VIP za 60 zł, po okresie oznaczonym zapłacą 10 zł więcej, jak i po każdym kolejnym roku na umowie na czas nieokreślony.

W przypadku przejścia z oferty na kartę czy mix do abonamentu za 50 zł miesięcznie, po okresie oznaczonym kwota abonamentu rośnie od razu do 80 zł miesięcznie, i dalej podobnie o 10 zł w każdym kolejnym roku. Niemniej to i tak kusząca propozycja, w ofercie na kartę za 50 zł miesięcznie mamy limit 200 GB transferu danych.

Na uwagę zasługuje tu również fakt, że poprzedni abonament komórkowy za 60 zł miesięcznie zawierał limit tylko 50 GB transferu danych. Tak więc, jeśli kończy się Wam teraz umowa na tamten abonament, warto przejść na T-Mobile na kartę i z powrotem przenieść numer do abonamentu do tego nowego pakietu za 50 zł - przynajmniej na te pierwsze 2 lata umowy.