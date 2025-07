Abonament do telefonu bez żadnych limitów? Tylko w tym jednym przypadku

Trudno mi sobie wyobrazić, by jakaś duża grupa klientów potrzebowała internetu mobilnego w telefonie bez żadnych limitów. Operatorzy jednak kuszą w nich dużymi paczkami w roamingu UE czy tańszymi smartfonami.

Reklama

W pierwszy przypadku, gdy wyjeżdżamy na dłużej za granicę raz czy dwa razy w roku, już lepiej dopłacić te 50 zł za tę dodatkową paczkę danych. Z kolei tańsze smartfony często oznaczają zniżkę w okolicach 100, do 300 zł (i to do cen operatorów, a nie sklepowych), a w tych najdroższych abonamentach przez całą umowę dopłacamy ponad 1000 zł. Nie widzę sensu.

Sprawdzi się to jedynie w scenariuszu hybrydowym, a więc abonament do telefonu bez żadnych limitów plus dodatkowa karta SIM z tym samym numerem do routera mobilnego WiFi na internet domowy bez limitu. Ewentualnie, możemy skonfigurować go jako hotpsot z telefonu, choć to średnio wygodne, no chyba że jako rozwiązanie tymczasowe.

Wówczas taki abonament do telefonu za około 100 zł, licząc nawet z usługą MultiSIM (około 10 zł miesięcznie) ma już więcej sensu, bo płacimy wówczas tak naprawdę średnio 50 - 55 zł za usługę, gdzie samodzielna oferta tylko na domowy internet bez limitu, potrafi kosztować nawet 105 zł miesięcznie (Play).

No dobrze, to gdzie taka oferta hybrydowa możliwa jest do skonfigurowania i gdzie jest najtańsza?

Abonamnet bez limitu do telefonu i routera WiFi

Tu sprawa się nieco komplikuje. Otóż, w Orange i Play możemy zamówić w usłudze MultiSIM dodatkową kartę z tym samym numerem, ale wirtualną - eSIM. Nie ma problemu, jak mamy router z obsługą eSIM.

Co, jak mamy zwykły router na tradycyjne karty SIM, ale telefon z obsługą eSIM. Nigdzie nie jest napisane czy zakazane, aby do telefonu wgrać eSIM wówczas, a do routera przełożyć z telefonu kartę SIM.

Koszty? Takie same, abonament z internetem bez limitu danych i prędkości kosztuje 95 zł miesięcznie w Orange i w Play, a dodatkowa karta eSIM - 9 zł miesięcznie. Łączny koszt u obu operatorów to 104 zł miesięcznie, czyli 52 zł za usługę.

Reklama

Inaczej to wygląda u operatorów Red Bull Mobile, T-Mobile i Plus, gdzie subskrypcja lub abonament komórkowy z internetem bez limitu danych i prędkości kosztuje odpowiednio 50 zł, 75 zł i 90 zł miesięcznie.

W Red Bull Mobile nie dość, że nie ma usługi MultiSIM, to numer główny, choć tani - 50 zł miesięcznie (opłacałoby się z osobna kupić tylko do routera), nie zadziała w routerach i modemach.

Reklama

Podobnie rzecz się ma w T-Mobile i w Plusie.

Tak więc u tych operatorów ewentualnie można się ratować hotspotem na inne urządzenia, bezpośrednio z telefonu.

Dedykowane oferty hybrydowe z internetem bez limitu

Za dużo kombinacji? Na szczęście są na polskim rynku dwie oferty dedykowane takiemu rozwiązaniu. W abonamencie Play - HOMEBOX za 110 zł miesięcznie dostajemy dwie karty SIM, do smartfona i routera WiFI, obie z włączonym internetem bez limitu danych i prędkości, średnio po 55 zł za usługę.

Druga oferta, to subskrypcja w Orange Flex, dużo korzystniejsza cenowo, bo za 80 zł miesięcznie, średnio 40 zł za usługę.

Nie ma tu żadnych ograniczeń, co do urządzeń w których użyjemy tych kart, a Orange Flex wprost pisze o takim rozwiązaniu hybrydowym na swoich stronach. Plusem Orange Flex są aż trzy darmowe, dodatkowe karty SIM/eSIM z tym samym numerem, a więc skorzystamy z niej też na smartwatchu, w Play to dodatkowy koszt 9 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.