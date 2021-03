Nowa oferta na abonament w T-Mobile

Zacznijmy jednak od nowej oferty na abonament bez 5G. T-Mobile zmieniło właśnie warunki najpopularniejszego planu T-Mobile M za 55 zł miesięcznie. Do tej pory dostępny w nim był limit transferu danych na poziomie 15 GB, od teraz skorzystacie w nim z 30 GB. Do tego oczywiście pełen no limit na rozmowy i wiadomości.