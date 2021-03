5G na kartę w Orange

Orange ma jeden pakiet w ofercie na kartę z dostępem do sieci 5G. Kosztuje on 39 zł miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych (+15 GB bonusu z doładowania). Do tego usługa Social Pass w cenie pakietu.

5G na kartę w Play

W Play możecie również korzystać z 5G w jednym z pakietów oferty na kartę. Jest on nieco tańszy niż w Orange i kosztuje 35 zł miesięcznie. To również pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych do wykorzystania w miesiącu.

5G na kartę w Plus

Oferta na kartę w Plusie również zapewnia dostęp do 5G u tego operatora i to we wszystkich pakietach – za 20 zł, 25 zł i 30 zł (no limit na rozmowy i wiadomości oraz 15 GB + 15 GB bonusu z doładowania).

Niestety na razie tylko w promocji do końca marca, a więc od kwietnia możemy spodziewać się nowej, droższej oferty na 5G na kartę w Plusie.

5G na kartę w T-Mobile

Od dziś, w nowej ofercie na kartę w T-Mobile klienci wybierający nowy pakiet Bez limitu XL, uzyskają dostęp do 5G u tego operatora, wraz z nielimitowymi rozmowami i wiadomościami oraz 40 GB transferu danych (20 GB z pakietu + 20 GB z doładowania). Do tego w cenie pakietu usługa Supernet Video w jakości HD.

Podsumowanie w tabelce

5G w ofercie na kartę Orange na kartę Play na kartę Plus na kartę T-Mobile na kartę nielimitowane rozmowy komórkowe tak tak tak tak nielimitowane rozmowy stacjonarne tak tak tak tak nielimitowane wiadomości SMS tak tak tak tak nielimitowane wiadomości MMS tak tak tak tak transfer danych 35 GB 20 GB 30 GB 40 GB dostęp do 5G tak tak tak tak bonus Social Pass brak kumulowanie GB Supernet Video cena pakietu 39,00 zł 35,00 zł 30,00 zł 39,00 zł

Aktualnie więc, najlepszą opcją na 5G w ofercie na kartę znajdziecie w T-Mobile, za 39 zł oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości skorzystacie tu z nowej technologii 5G w zasięgu tego operatora z limitem 40 GB w miesiącu. Co ważne, oglądanie filmów i seriali na przykład na Netfliksie nie będzie Wam pomniejszało tego limitu.