Odnawialne źródła energii w Polsce. Fotowoltaika na pierwszym miejscu

Blisko 92% badanych uważa rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii jako ważne. Głównie dlatego, że wpływają na poprawę ochrony środowiska (72%), redukują globalne ocieplenie (58,1%) i dają niezależność energetyczną (46,6%). Niecałe 41% ankietowanych wskazało na ekonomiczność OZE, 24% na ich udział w redukcji strat wodnych. Tylko niecałe 3% zaznaczyło, że odnawialne źródła energii nie jest dla nich ważna. 6% nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Przyrost mocy z OZE w Polsce, w roku 2020, był większy aż o 70 proc. w stosunku do przyrostu mocy w 2019 roku, co pokazuje, że rynek zielonej energii w naszym kraju dynamicznie się rozwija. Przeprowadzone przez SunSol badanie pokazało, iż nasi rodacy dostrzegają potencjał w nich drzemiący i chcą, by energia w ich domach pochodziła właśnie z nich.