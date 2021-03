Szukałem dobrej nawigacji na iPhone’a (spoiler – nie znalazłem)

Pobieranie map Offline

Choć rozwój telekomunikacji stale postępuje, a nowe rozwiązania (jak 5G) coraz pewniej wkraczają na rynek, tak w licznych miejscach wciąż na próżno szukać zasięgu sieci komórkowej. Przydaje się wtedy możliwość skorzystania z funkcjonalności offline, która powinna możliwie nieznacznie ustępować wersji online.

Mapy danego kraju lub fragmentu mapy pobierzemy w przypadku Map Google oraz HERE WeGo. W obu przypadkach zachowywana jest podstawowa funkcjonalność, jednak brakuje informacji „na żywo” dotyczących, np. utrudnień ruchu.

Mapy Apple oraz NaviExpert wymagają stałego połączenia z siecią (choć Mapy Apple pozwalają na wcześniejsze pobranie konkretnej trasy poprzez Wi-Fi).

W każdym z przypadków zużycie transferu nie jest duże i wynosi raptem kilka MB na każdą godzinę jazdy.

Apetyt na energię

Korzystanie z nawigacji ma zauważalny wpływ na drenaż baterii, jednak niechlubne pierwsze miejsce przypada Google. Aby uzyskać w miarę reprezentatywne dane przeprowadziłem test polegający na wielokrotnym przejechaniu określonej trasy. Aby całość była uczciwa zadbałem o uzyskanie podobnego czasu dojazdu oraz stanu centrum sterowania (Wi-Fi wyłączone, jasność ekranu mniej-więcej 50%). Po wszystkim wyciągnąłem średnią i uzyskałem następujące wyniki:

Mapy Google: -38% na godzinę

Mapy Apple: -23% na godzinę

NaviExpert: -20% na godzinę

Here WeGo: -27% na godzinę

Trafność doboru trasy

Wyłonienie obiektywnie najlepszego kandydata w tej kategorii to nie lada wyzwanie, jednakże subiektywnie bardziej ufam Apple niż reszcie stawki. Przede wszystkim z powodu spokoju i pewności, ponieważ jadąc z Mapami Apple nie zdarzyła mi się jeszcze sytuacja, bym nadrabiał drogi w danym kierunku tylko po to, by zawrócić i jechać z powrotem. Za to w przypadku Google i HERE WeGo zdażyło mi się to kilkukrotnie. Co prawda dobór trasy nierzadko jest daleki od optymalnego (co widać, jeśli ktoś zna okolicę niczym własną kieszeń), jednak w ogólnym rozrachunku uznaję to za mniejsze zło.

Kolejna kwestia dotyczy unikania dróg z sygnalizacją świetlną. Apple i Google notorycznie kierują w stronę świateł. Nieco lepiej wypada Here WeGo, które w kilku miejscach poprowadziło mnie właściwym skrótem. Natomiast NaviExpert wypada w sposób zbliżony do wspomnianej dwójki gigantów.

Łatwość i wygoda obsługi

W tej kategorii faworyt może być tylko jeden – Mapy Google. Wyłącznie gigant z Mountain View zdołał połączyć funkcjonalność z łatwością i intuicyjnością korzystania z aplikacji, zwłaszcza w zakresie podstawowych czynności, np. zmiany adresu docelowego. W takim przypadku wystarczy kliknąć na pasek wyszukiwania i voilà. Dla kontrastu Apple wykazuje się podejściem „Think different” i wymaga wykonania większej liczby czynności (choć uczciwie muszę nadmienić, że z czasem można się do tego przyzwyczaić i wtedy takie podejście się sprawdza).