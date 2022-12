Sztuczna inteligencja poległa na polskiej maturze z matematyki. Totalny blamaż

Zadania z matury z matematyki z roku 2021 a sztuczna inteligencja

Prawidłowa odpowiedź to 53 - tymczasem AI na to :



Tutaj osiągnęliśmy pełny i jedyny w moim teście sukces. Warto zwrócić uwagę na pełne wyjaśnienie rozwiązania zadania.



Tutaj też niestety AI sobie nie poradziło - prawidłowa odpowiedź to pierwiastek z 34

Kolejny błąd - odpowiedź to 136

Sam bym tego też nie rozwiązał, matura była już dawno. Wyniki to jednak 1/7, AI na to :

Prawidłowa odpowiedź to 1/3 a nie 1/2

Pokazałem tutaj tylko kilka przykładów z całej listy klęski jaką w moim teście zaliczyła sztuczna inteligencja. Pytania i odpowiedzi na jakich bazowałem znajdziecie na stronie szaloneliczby.pl. Sam chat natomiast jest pod adresem chat.openai.com/chat

To że ChatGPT nie poradził sobie z tymi zadaniami nie oznacza, że jest to złe narzędzie. Potrafi odpowiadać płynnie po polsku na różnego rodzaju pytania. Jest świetny tam gdzie wiedza na dane zagadnienie jest dostępna w sieci i przetworzona przez jego tryb uczenia. Wszelkie definicje, zapytania o historię czy nawet zwykła konwersacja - to wszystko wypada bardzo dobrze. Każdemu kto wcześniej nie miał do czynienia z takimi rozwiązaniami polecam przetestowanie tego chata. Bardzo ciekawa zabawa i doświadczenie.

ChatGPT jest też mądrzejszy od płaskoziemców i antysczepionkowców: