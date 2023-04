Sztuczna inteligencja kontra człowiek – w tych sytuacjach musieliśmy uznać wyższość AI

W ciągu ostatniego roku świat oszalał na punkcie sztucznej inteligencji. Narzędzia AI, które niegdyś były zaledwie hermetyczną ciekawostką, dziś ułatwiają prace tysiącom specjalistów na całym świecie. Wzrost popularności zagadnień związanych z AI widać też u polskich internautów – według portalu Nowy Marketing liczba wypowiedzi o sztucznej inteligencji wzrosła o 30%, a najchętniej omawianym tematem jest wyższość tej technologii nad człowiekiem. Od momentu gwałtownego rozwoju chatbotów intensywnie dyskutujemy nad możliwością wyparcia ludzi z niektórych zwodów, ale w większości przypadków są to póki co jedynie gdybania. Są jednak takie sytuacje, w których sztuczna inteligencja już pokonała człowieka. Oto kilka ciekawych przypadków.

Konkurs sztuk pięknych

We wrześniu ubiegłego roku świat obiegła informacja, która wywołała niemałe poruszenie w artystycznym światku – Jason Allen wygrał konkurs sztuk pięknych w Kolorado. I coś tym niezwykłego? A no to, że Allen był jedynie osobą zgłaszającą pracę, bo faktycznym autorem zwycięskiego dzieła okazała się sztuczna inteligencja.

Allen wygenerował obraz w Midjourney i zgłosił go do konkursu, bo regulamin nie zabraniał wspomagania się narzędziami AI. Futurystyczna grafika Théâtre D'opéra Spatial zdeklasowała konkurencję, zdobywając pierwsze miejsce w konkursie, co rozwścieczyło zawodowych artystów. Sukces Allena uważają za oszustwo, a nawet kradzież – wszakże Midjourny inspirowało się w procesie twórczym pracami innych malarzy – ale jeśli faktycznie byliby lepsi, to przecież nie powinni obawiać się przegranej, czyż nie? A tak musieli uznać wyższość AI, której „praca” według zwycięzcy także ma wszelkie prawa do miana sztuki.

Analiza danych

Big Data to specyficzny i obszerny termin, który można streścić jako analizę dużych zbiorów danych. Jeszcze do niedawna na rynku obserwowaliśmy duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, którzy mogli liczyć na sowite wynagrodzenie. Niestety człowiek nigdy nie będzie tak wydajnym analitykiem jak maszyna i to doskonale pokazuje oprogramowanie Data Science Machine autorstwa naukowców z MIT.

Źródło: Depositphotos

Sztuczna inteligencja jest w stanie tworzyć dokładne predykcje danych na podstawie nieprzetworzonych zestawów informacji w przeciągu od dwóch, do 12 godzin. Ten sam zakres obowiązków wymaga według badaczy z MIT przeszło miesiąca starań doświadczonego zespołu analityków. Jeszcze w 2012 roku Harvard Business Review określił Data Scientist najseksowniejszym zwodem XXI wieku, bo rok wcześniej w samych Stanach Zjednoczonych występowała luka w postaci niespełna 200 tysięcy nieobsadzonych stanowisk. W testach MIT oprogramowanie pokonało 68% zespołów składających się z ludzkich analityków i choć wciąż wymaga nadzoru, to w kwestii samego przetwarzania dużej ilości danych nie ma sobie równych.

Turniej w Go

Go to starochińska i dość skomplikowana gra, polegająca na naprzemiennym układaniu białych i czarnych kamyczków. Głównym celem rozgrywki jest zajęcie jak największej ilości przestrzeni na planszy, a liczba kombinacji i wariantów jest tak duża, że gra stanowi idealny poligon do testowania algorytmów.

Źródło: Depositphotos

W 2016 roku AI o nazwie AlphaGo po raz pierwszy pokonało arcymistrza gry – pochodzącego z Korei Południowej Lee Sedola. Mężczyzna już w pierwszej rundzie został zniszczony przez sztuczną inteligencję i sam przyznaje, że perfekcyjna gra AI mocno go zaskoczyła. Dlaczego to tak istotne? Bo Go w przeciwieństwie do szachów, gdzie gracz może w jednym ruchu wykonać około 3 posunięć, umożliwia uczestnikom zabawy na zastosowanie jedno z ponad 250 ruchów. Taki stopień złożoności wymagał od programistów sporego nakładu sił, które docenił sam Lee Sedol, składając developerom „najgłębsze wyrazy szacunku”.

Speedcubing

Speedcubing to parasportowa dyscyplina, polegająca na jak najszybszym ułożeniu kostki Rubika. Obecnym rekordzistą jest Yusheng Du, który w 2018 roku pobił światowy rekord, układając kostkę 3,47 sekundy (kategoria 3 x 3 x 3). To jednak wynik na miarę człowieka. Sztuczna inteligencja dokonała tego w zaledwie… 37 sekund! Spójrzcie tylko na to wideo:

W ramach ciekawostki dodam, że mistrzem świata w układaniu kostki 2 x 2 x 2 jest Polak, Maciej Czapiewski. Dokonał tego w zaledwie 49 sekund, ale zapewne i ta kategoria zostanie pobita przez AI.

Pilotowanie myśliwca

Od 2019 roku Amerykanie używają oprogramowania Air Combat Evolution dla myśliwców F-16, które ma na celu wyszkolenie sztucznej inteligencji do możliwości przejęcia roli pilota w krytycznych momentach. Już pierwsze testy wykazały, że AI świetnie radzi sobie z pilotowaniem, dlatego Amerykanie postanowili sprawdzić jej umiejętności w symulowanej walce z prawdziwymi pilotami.

Źródło: Depositphotos

Walki na krótkim dystansie odbywały się przy użyciu pełnego uzbrojenia, a wynik był… upokarzający dla człowieka. Doświadczony pilot przegrał wynikiem 0 do 5, dzięki agresywnym manewrom, które okazały się zbyt trudne do opanowania przez ludzkiego pilota. AI spełniło oczekiwania dowództwa, co doprowadziło do zaimplementowania sztucznej inteligencji w prawdziwej – choć nieco zmodyfikowanej – wersji F-16.

Stock image from Depositphotos