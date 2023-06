AI pomagająca pisać na maile już dostępna w mobilnym Gmailu!

Google od początku roku bardzo intensywnie zapowiada obecność sztucznej inteligencji w swoich produktach. To nie jest tak, że jedynym miejscem gdzie takowa dotrze będzie wyłącznie ich autorski czatbot Bard. Google chce, aby ich produkty wypełniły narzędzia, które pozwolą jeszcze efektywniej zarządzać naszym planem dnia i pomagać nam w szeroko pojętych trudach dnia codziennego: w tym pisaniu maili. Stąd też Gmail doczeka się specjalnej funkcji, która pomoże nam napisać wiadomości.

"Help me write" - nieoceniona pomoc w pisaniu (G)maili już dostępna dla pierwszych użytkowników na Androidzie oraz iOS!

ChatGPT nauczył już świat, że zamiast pisać tekst — można powiedzieć co chcielibyśmy mieć napisane — a po chwili mamy odpowiedź. Teraz analogiczne rozwiązania powoli zaczynają trafiać do popularnych narzędzi — i poczta Gmail jest jednym z nich. Pomoc w pisaniu, czyli funkcja "Help me write" — trafiła najpierw do wąskiej grupy użytkowników na komputerach. Teraz internetowy gigant wprowadza ją również w mobilnych aplikacjach na iOS i Androidzie. Wciąż dla wąskiego grona testerów, nadal wyłącznie po angielsku — ale wiemy już jak docelowo ma ona wyglądać i tam.

Gmail napisze za nas wiadomości także na smartfonie

Redakcja 9to5Google

Źródło: 9to5Google

znalazła się już w gronie szczęśliwców, którzy mogą testować nową funkcję i pokazuje jak działa ona na smartfonie. Po uzyskaniu dostępu do testowanej opcji, w prawym dolnym rogu ekranu pojawia się specjalny przycisk "Help me write". Aktywuje ono specjalne okienko, które pozwala wpisać co ma się znaleźć w treści wiadomości. Np. zaproszenie: od kogo, dla kogo, w jakim celu. Sztuczna inteligencja potrafi jednozdaniową treść rozwinąć na pełnowymiarowy mail, który następnie możemy modyfikować. Ręcznie, albo również z jej pomocą — np. bardziej formalnie, albo rozwinąć treść, by było bardziej obficie. Jak to wygląda w praktyce — możecie podejrzeć na zamieszczonych zrzutach.

Takich ułatwień będzie znacznie więcej

Gmail jest pierwszą usługą, w której internetowy gigant zdecydował się zaimplementować nowe narzędzia. Nikt raczej nie ma wątpliwości, że kwestią czasu jest, nim trafi ona do kolejnych elementów ich ekosystemu: w tym Dokumentów Google. Dzięki takim generatorom w mig będziemy mogli napisać nie tylko szkolną rozprawkę, ale także urzędowe pisma czy co nam się tylko zamarzy. Na tę chwilę jednak narzędzia są wciąż w fazie testowej — i jeszcze chwilę potrwa, nim udostępnione zostaną każdemu użytkownikowi.

Naturalnie też w Polsce prawdopodobnie poczekamy nieco dłużej, bo w pierwszej kolejności będą obsługiwane te znacznie popularniejsze języki. Ale jeżeli będzie to działało tak sprawnie jak na załączonych obrazkach, to odpisywanie na wiadomości będzie łatwiejsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek. Rewolucja jest tuż za rogiem.