Sztuczna inteligencja bada ruch w galeriach handlowych

To prawdziwe cacko pod względem innowacyjności technologicznej, a jednocześnie niezwykle przełomowa metodologia, która dosłownie rewolucjonizuje rynek OOH w zakresie komunikacji marketingowej w centrach handlowych. Na naszych oczach sztuczna inteligencja zyskuje praktyczne, biznesowe zastosowanie i to na ogromną skalę.

Rozwiązanie, które bazuje na sztucznej inteligencji, opiera się na metodologii, którą wspólnie wypracowały dwie firmy – AMS, czyli lider polskiego rynku OOH oraz CitiesAI, technologiczna firma, która wcześniej wdrożyła innowacyjny model badania ruchu w przestrzeni miejskiej.

„Lubimy innowacje, z którymi wiąże się eksperymentowanie i pewne ryzyko, ale też postęp. Jako lider rynku czujemy się zobowiązani do wnoszenia przełomowych rozwiązań i produktów. A na digital stawiamy od dawna, to kierunek rozwoju i wzrostu rynku OOH” – przyznaje Waldemar Kruk, Head of Business Intelligence w AMS.

Choć segment cyfrowych systemów ekranów w galeriach handlowych ma ogromny potencjał, branża OOH mierzyła się od lat z wyzwaniem w postaci oceny wolumenu odbiorców tego kanału oraz wiedzy, do kogo ta komunikacja dociera i w jakiej skali. Rozwiązanie wypracowane i wdrożone przez CitiesAI i AMS dokonuje ogromnego przełomu. Jak przyznają przedstawiciele obu firm, to wręcz trudny do wyrażenia wielki krok wprzód.Dostarcza bowiem precyzyjnej wiedzy na temat wielkości ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie pojedynczego nośnika Digital Indoor AMS – największego w Polsce systemu cyfrowych ekranów w galeriach handlowych emitującego treści reklamowe i redakcyjne.

Ale to nie wszystko, bo zastosowany pomiar dostarcza również podstawowych danych o demografii, czyli informacje o płci i grupie wiekowej odwiedzających oraz o rozkładzie ruchu w poszczególnych godzinach i dniach tygodnia. Co ważne, mamy do czynienia z ustandaryzowanymi pomiarami między różnymi galeriami handlowymi, co pozwala porównywać ruch w poszczególnych porach i dniach tygodnia między różnymi obiektami.

„Dzięki badaniom, które wdrożyliśmy wspólnie z AMS, zaczynamy lepiej rozumieć, co dzieje się w galeriach handlowych, jak tak naprawdę zachowują się konsumenci. Jak bardzo i w których lokalizacjach pracują poszczególne nośniki reklamowe. To wiedza, która pozwala optymalizować kampanie w indoorze” — mówi Piotr Ejdys, Founder w CitiesAI.

Jaką wiedzą zatem operator OOH może podzielić się z reklamodawcą, który sięga po ten kanał dotarcia? Oto kluczowe wskaźniki, które otrzymuje się w podziale na płeć i grupę wiekową oraz wybrany zakres czasu:

średnia dzienna liczba przejść wokół nośnika;

średnia godzinowa liczba przejść;

średnia liczba przejść w dni robocze;

średnia liczba przejść w weekendy;

suma przejść w czasie całej kampanii.

Rozwiązanie to oparte zostało na ogromnej liczbie zdjęć, poddawanej precyzyjnej analizie i selekcji dokonywanych przez algorytmy. Mówimy tu o tempie nawet kilkudziesięciu fotografii w ciągu jednej minuty. W trakcie jednej, dwudniowej sesji obejmującej wybraną galerię, analizie poddawanych jest nawet sześćdziesiąt tysięcy plików zdjęciowych. Sztuczna inteligencja jest w stanie odsiewać ziarno od plew, czyli wartościowe dane od zdjęć nieostrych bądź rejestrujących inne obiekty niż ludzie. Algorytmy na podstawie dużych zbiorów parametrów oceniają też płeć i grupę wiekową zarejestrowanych na poszczególnych ujęciach osób. Co ciekawe, narzędzie AI wypracowane przez CitiesAI i AMS, szacuje też odległość osoby od nośnika reklamowego i usytuowanie względem ekranu; innymi słowy – czy przekaz reklamowy emitowany z ekranu znalazł się w zasięgu wzroku klienta galerii handlowej. Rzecz jasna, wszystkie zastosowane w badaniach procedury, przede wszystkim analiza dużej liczby zdjęć, są zgodne z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych. Proces analizy zdjęć i dostępu do nich nadzorowany jest przez Inspektora Danych Osobowych RODO.

„Realizacje tego typu projektów jak to Badanie ruchu wokół nośników indoorowych dla AMS, stanowią przykład potencjalnego wykorzystania danych CitiesAI nie tylko w kontekście ekspansji i relokacji sieci handlowych” – mówi Dawid Przemyski, Head of Business Development w CitiesAI.

Pierwsze zastosowanie tego przełomowego rozwiązania objęło pięć galerii handlowych. To dopiero – jak zapewniają przedstawiciele AMS i CitiesAI – początek prac nad zaawansowanym modelem badawczym, który w przyszłości ma szansę objąć całą, największą w Polsce sieć nośników indoorowych, którymi AMS dysponuje.

Wpis powstał przy współpracy z AMS