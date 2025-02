Max drastycznie podwyższa ceny w Polsce!

Ceny subskrypcji najpopularniejszych platform streamingowych rosną systematycznie na świecie, w końcu i one docierają do Polski. Na dziś, by wykupić najtańszy pakiet na Netflix, trzeba zapłacić 34 zł. Z kolei Disney+ to miesięczny koszt najtańszej subskrypcji na poziomie 29,99 zł.

Dokładnie 11 czerwca 2024, HBO Max zostało zastąpione w Polsce nową platformą MAX, wraz z trzema nowymi pakietami subskrypcji z dość konkurencyjnymi cenami do tych powyższych platform: Podstawowym, Standardowym oraz Premium.

Ich ceny przedstawiały się następująco:

Pakiet Podstawowy

Cena – 19,99 zł miesięcznie lub 199 zł rocznie

– 19,99 zł miesięcznie lub 199 zł rocznie Jakość materiałów – Full HD

– Full HD Liczba urządzeń – możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie

– możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie Reklamy – tak

– tak Dodatkowe kanały – dostęp do kanału TVN HD na wszystkich urządzeniach

Pakiet Standardowy

Cena – 29,99 zł miesięcznie lub 299 zł rocznie

– 29,99 zł miesięcznie lub 299 zł rocznie Jakość materiałów – Full HD

– Full HD Liczba urządzeń – możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie

– możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie Reklamy – brak

– brak Pobieranie treści offline – możliwość pobrania do 30 tytułów

– możliwość pobrania do 30 tytułów Dodatkowe kanały – dostęp do kanałów TV linearnej: HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD

Pakiet Premium

Cena – 49,99 zł miesięcznie lub 499 zł rocznie

– 49,99 zł miesięcznie lub 499 zł rocznie Jakość materiałów – Full HD lub 4K z dźwiękiem Dolby Atmos (jeśli materiał jest oferowany w takiej jakości)

– Full HD lub 4K z dźwiękiem Dolby Atmos (jeśli materiał jest oferowany w takiej jakości) Liczba urządzeń – możliwość oglądania na czterech urządzeniach jednocześnie

– możliwość oglądania na czterech urządzeniach jednocześnie Pobieranie treści offline – możliwość pobrania do 100 tytułów (w tym 30 filmów)

– możliwość pobrania do 100 tytułów (w tym 30 filmów) Reklamy – brak

– brak Dodatkowe kanały – dostęp do kanałów TV: HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD

Ceny subskrypcji na platformie Max w Polsce

Od wczoraj, a więc zaledwie po nieco ponad pół roku od debiutu w Polsce, ceny dwóch tańszych pakietów podrożały aż o 50%, bez zmiany zawartości. Pakiet Podstawowy, czyli z reklamami, podrożał z 19,99 zł do 29,99 zł - subskrypcja miesięczna. Z kolei przy wykupieniu na rok z góry: 299,00 zł.

Natomiast Pakiet Standardowy, już bez reklam, podrożał z 29,99 zł do 39,99 zł - subskrypcja miesięczna. Przy rocznej, koszt wynosi 399,00 zł.

Cena pakietu Premium nie uległa zmianie, nadal zapłacicie za nią 49,99 zł miesięcznie, lub od razu na rok - 499,00 zł.

Tak więc mamy niejako wyrównanie cen, wśród największych platform streamingowych Neflix, Disney+ i Max. Rodzynkiem w tym gronie pozostaje nadal platforma Amazon Prime Video, gdzie za miesięczną subskrypcję płacimy 10,99 zł, a za roczną zaledwie 49,00 zł - przy czym w zawartości filmów i seriali Amazon wcale nie odstaje od konkurencji. Miejmy nadzieję, że i ta platforma nie podrożeje w najbliższym czasie, po uwzględnieniu tego, co się dzieje aktualnie na rynku streamingowym z filmami i serialami.