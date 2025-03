Koniec ery chemikaliów w produkcji szkła? Naukowcy znaleźli lepszy sposób!

Dotychczas inżynierowie dysponowali dwiema podstawowymi metodami nadawania szkłu specjalnych właściwości: silanizacją oraz powlekaniem go polimerami. Obie techniki niestety wymagają użycia toksycznych substancji chemicznych, a w przypadku nakładanych powłok – ich skuteczność z czasem się zmniejsza. Ta opracowana przez australijskich badaczy bazuje natomiast na dźwięku — modyfikacja szkła więc następuje bez użycia chemikaliów i jednocześnie trwale zmienia jego strukturę na poziomie molekularnym.

Reklama

Jak to działa?

Wszystko dzieje się dzięki zjawisku kawitacji. Naukowcy zanurzają szkło w nietoksycznej kąpieli zawierającej sole diazoniowe, a następnie poddają je działaniu fal ultradźwiękowych o częstotliwości 24 kHz. Powoduje to powstanie mikroskopijnych pęcherzyków gazu, które gwałtownie zapadają się, wywołując niewielkie "wybuchy" ciepła i ciśnienia. Na powierzchni szkła tworzy się w tym procesie trwała warstwa organiczna, która nadaje mu hydrofobowe lub elektrostatyczne właściwości – w zależności od rodzaju użytej soli.

Zastosowania? Od szyb samochodowych po smaczniejsze napoje

Badacze wyliczają potencjalne zastosowania. Szkło hydrofobowe może znaleźć zastosowanie w produkcji szyb samochodowych, eliminując (lub przynajmniej ograniczając) konieczność używania wycieraczek. W budynkach natomiast mogłoby oczyszczać się samodzielnie podczas deszczu, redukując potrzebę kosztownego czyszczenia z zewnątrz.

Nowe szkło będzie w stanie wychwytywać drobnoustroje. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią świeże i czyste napoje. Wszelkiego rodzaju.

Naukowcy szczególnie zwracają na wykorzystanie owej technologii w walce z drobnoustrojami. Szkło hydrofobowe okazało się szczególnie skuteczne w wychwytywaniu bakterii E. coli, co sugeruje możliwość zastosowania go w filtrach do wody. Z kolei jego zdolność do przyciągania drożdży może... usprawnić proces fermentacji, co wpłynie na smak i jakość piwa. Natomiast dodatnio naładowana wersja szkła o właściwościach elektrostatycznych może pomóc w hodowli mikroalg, wykorzystywanych w produkcji biopaliw.

Czytaj również: Panele fotowoltaiczne do kosza? Znaleziono wydajniejszy materiał

Trwałość i ekologia w jednym

Co najważniejsze, w ogólnym rozrachunku owa metoda jest bajecznie prostado wdrożenia. To akurat rzadkość wśród opisywanych przez nas odkryć — zazwyczaj potrzebne są dodatkowe badania, szczególnie w kierunku uproszczenia procesów związanych z nimi. Jak podkreślają badacze, proces może być przeprowadzony w dowolnym laboratorium wyposażonym w standardową wannę ultradźwiękową. Wygląda na to, że takie szkło może (przy odpowiedniej wiedzy) stworzyć każdy zainteresowany.

W przyszłości nasze samochody, domy, a nawet napoje będą korzystać z dobrodziejstw tej technologii — a przynajmniej tak chcą naukowcy. Dzięki ultradźwiękom i prostym związkom organicznym naukowcy stworzyli coś naprawdę ciekawego i nowego w inżynierii materiałowej — i to za to należy się ogromna pochwała.