Często słyszymy, że psy widzą świat w odcieniach szarości. To mit. Psy rzeczywiście mają inną percepcję barw niż ludzie, ale nie oznacza to, że owe zwierzęta są "ślepe" na barwy. Oczy psów zawierają zasadniczo dwa rodzaje czopków – komórek odpowiedzialnych za rozpoznawanie kolorów – natomiast ludzie mają ich trzy. Nasi pupile najlepiej widzą odcienie niebieskiego i żółtego, natomiast czerwienie, pomarańcze i zielenie są dla nich raczej matowe i niewyraźne, często przypominając odcienie szarości lub żółci.

A zatem kolor żółty wyróżnia się na tle innych kolorów w psim świecie. Nie jest to jednak tylko efekt widzenia samego w sobie – eksperymenty pokazują, że psy aktywnie wybierają żółte obiekty, natomiast inne są im zasadniczo obojętne.

Eksperyment naukowców z Kalkuty

Badacze z Indian Institute of Science Education and Research postanowili sprawdzić, jak silne jest upodobanie psów do koloru żółtego. W eksperymencie wzięło udział 134 piesków "z ulicy", które miały do wyboru trzy miski w różnych kolorach: żółtą, niebieską i szarą. Co ciekawe, aż 72 psy wybrały żółtą miskę, podczas gdy pozostałe kolory cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem.

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy ich wybór był motywowany zapachem jedzenia, dlatego powtórzyli test bez umieszczania w miskach pokarmu. Wynik był identyczny – psy wciąż wybierały kolor żółty.

Kolor ważniejszy niż jedzenie

Największym zaskoczeniem był wynik części badania, gdy naukowcy zestawili pustą żółtą miskę z tą w innym kolorze, ale wypełnioną jedzeniem. Logika podpowiada, że głodne psy powinny wybierać po prostu jedzenie, jednak aż 41 na 52 psy wolały żółtą miskę od ciastka. Co więcej, nawet surowe mięso – które w świecie psów jest wyjątkowym przysmakiem – nie było w stanie przebić żółtej, choć pustej miski.

Kiedy badacze zakryli same miski — eliminując możliwość zobaczenia koloru — psy nie wykazywały żadnych preferencji. Uzyskali więc dowód na to, że wybór był oparty wyłącznie na percepcji wzrokowej, a nie na zapachu jedzenia.

Kolor żółty jest dla psów nie tyle atrakcyjny, co... prawdopodobnie kojarzy im się z rzeczami ważnymi dla przetrwania. Wynika to z przystosowania ewolucyjnego oraz specyfiki budowy receptorów w oku zwierzęcia.

Dlaczego psy tak lubią kolor żółty?

Istnieje kilka teorii na temat tego, skąd bierze się takie "upodobanie". Jedna z nich odnosi się do tzw. walencji ekologicznej – zwierzęta mogą instynktownie skłaniać się ku kolorom związanym z pozytywnymi doświadczeniami. Akurat doświadczenia z kolorem żółtym mogły wręcz "wpisać się" w przystosowanie wynikające wprost z ewolucji.

W Indiach, gdzie prowadzono badanie, wiele potraw zawiera kurkumę – intensywnie żółtą przyprawę obecną w resztkach jedzenia wyrzucanych przez ludzi. Również krew, która w psim widzeniu ma odcień żółtawy, mogła odegrać ewolucyjną rolę w rozwinięciu się owej preferencji. Możliwe więc, że dla psów kolor żółty sygnalizuje bezpieczeństwo, jedzenie lub coś, co kojarzy im się z rzeczą istotną dla ich przetrwania. Bo trzeba pamiętać, że nawet udomowione psy — choć towarzyszą nam na co dzień — są kierowane przez instynkty, których głównym celem jest zapewnienie zwierzęciu właśnie przetrwania.

Wybierając zabawki dla psa, warto "celować" w żółty kolor. Istnieje duża szansa, że pupil będzie chętniej bawił się czymkolwiek o tej barwie.

Nie oznacza to jednak, że psy nie tolerują innych kolorów. Zwyczajnie nie wykazywały negatywnej reakcji wobec niebieskiego czy szarego – po prostu żółty przyciągał ich uwagę znacznie bardziej.

Co to oznacza dla właścicieli psów?

Jeśli Twój pies ma wybór między zabawkami w różnych kolorach, to możliwe, że częściej wybierze te żółte. Możesz to sprawdzić, kupując żółtą miskę lub żółtą piłkę i obserwując reakcję swojego pupila. U mnie się to sprawdza: ulubione zabawki mojego chihuahua — Yody (na zdjęciu wprowadzającym do tekstu i poniżej) — to właśnie te żółte kaczuszki. Jedna z nich dodatkowo szeleści i po naciśnięciu w odpowiednim miejscu — piszczy. Yoda więc nierzadko "znęca się" nad tym pluszakiem, z pasją go żując.

Mój chihuahua - Yoda - uwielbia swoje dwie żółte kaczuszki. Zazwyczaj to one są "męczone", gdy odczuwa potrzebę gryzienia i żucia. A zabawek w różnych kolorach ma naprawdę mnóstwo.

Wszystko wskazuje na wyraźną skłonność psów do wybierania koloru żółtego, co może wynikać z ich ewolucyjnej historii i sposobu postrzegania świata. A zatem, jeśli masz psa, warto sprawdzić, czy i on woli kolor żółty – może się okazać, że przez lata kupowaliście mu zabawki w nieodpowiednich barwach!