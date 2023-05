Dlaczego jeszcze nie znaleźliśmy obcych? Powód może być prozaiczny

Wiele teorii próbuje wyjaśnić, jak doszło do powstania życia na Ziemi. Jedną z najpopularniejszych teorii jest ta, że życie powstało w wyniku procesów chemicznych, które miały miejsce na wczesnej Ziemi. Według tej teorii, złożone cząsteczki organiczne zostały zsyntetyzowane w atmosferze, a następnie rozpuszczone w oceanie, tworząc pierwsze formy życia. Inna teoria zakłada, że życie na Ziemi zostało zainicjowane przez kosmiczne ciała, takie jak komety lub meteoryty, które dostarczyły na Ziemię składniki organiczne i wodę. Z kolei jeszcze inna teoria mówi, że życie na Ziemi mogło powstać w głębinach oceanów, w ekstremalnych warunkach, w których miały miejsce reakcje chemiczne prowadzące do powstania pierwszych form życia.

Nie wiadomo jednak, która z tych teorii jest najbardziej prawdopodobna. Poszukiwanie życia w kosmosie może dostarczyć nam nowych wskazówek na temat tego, jak powstało życie na Ziemi i jakie procesy są konieczne do powstania i utrzymania życia w innych miejscach we wszechświecie. Są jeszcze inne wyzwania - między innymi musimy sobie zadać pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie zidentyfikować absolutnie wszystkie formy życia? Albo przynajmniej ocenić, czy aby istnienie konkretnej substancji w pewnym miejscu we Wszechświecie, nie wynika z działalności obcej dla nas formy życia?

Naukowcy mają na to sposób

W poszukiwaniu życia pozaziemskiego naukowcy napotykają na problem, że obce formy życia mogą być zupełnie nieznane i różnią się od ziemskiego życia, a ślady pozostawione przez nie mogą być trudne do rozpoznania. Jednak wkrótce naukowcy będą mieli nowe narzędzia, aby zidentyfikować znaki życia w kosmosie. W 2021 roku naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow i Arizona State University opracowali ogólną metodę, która zakłada, że ​​obce formy życia będą produkować cząsteczki o podobnej złożoności chemicznej jak te, które powstają w życiu na Ziemi. Nazywają ją teorią składniową, a jej celem jest wyjaśnienie, dlaczego w ogóle istnieją organizmy takie jak ludzie, a także odpowiedzenie na pytanie, czym jest życie.

Pomysł ten budzi jednak kontrowersje, ponieważ jego zwolennicy nie wyjaśnili jeszcze, jak można przetestować tę teorię w laboratorium, a także czy może ona faktycznie rozpoznać życie pozaziemskie. Jednak nowe misje kosmiczne, takie jak Juice i Europa Clipper, wyposażone w narzędzia poszukujące złożonych cząsteczek organicznych, mogą dostarczyć nowych wskazówek na temat istnienia życia poza Ziemią. Mogą być również swego rodzaju poligonem doświadczalnym dla tego typu teorii.

Jednym z problemów, których naukowcy muszą stawić czoła, jest fakt, że życie poza Ziemią może być tak bardzo odmienne od tego, co znamy, że będzie trudno je wykryć. Na przykład, inne formy życia mogą używać innych związków chemicznych do budowy swoich organizmów, niż te, które są powszechnie wykorzystywane na Ziemi, takie jak DNA czy białka. Może to oznaczać, że nawet jeśli wyślemy misję w celu szukania życia na innych planetach, możemy przeoczyć jego obecność, ponieważ będziemy szukać czegoś, co jest zbyt podobne do nas samych.

Warto jednak zauważyć, że teorie naukowe mówią nam, że istnieje wiele uniwersalnych zasad, które mogą regulować rozwój życia we wszechświecie. Na przykład, podobieństwa w budowie planet i układów planetarnych sugerują, że kosmiczne czynniki, takie jak promieniowanie kosmiczne, mogą wpływać na ewolucję życia na innych planetach. Co więcej, jeśli obce formy życia będą miały podobne wymagania środowiskowe, takie jak odpowiednie temperatury i dostępność wody, to ich organizmy mogą przypominać nam te, z którymi mamy do czynienia na Ziemi.

Mimo to, naukowcy uważają, że prawdopodobieństwo znalezienia obcych form życia, które są tak podobne do nas, że byłyby łatwe do wykrycia, jest niskie. Istnieje wiele czynników, takich jak różnorodność chemii i biologii, które wpływają na to, jak różne formy życia rozwijają się i przystosowują do swojego otoczenia. To oznacza, że ​​jest wiele możliwych sposobów, w jakie życie poza Ziemią może się różnić od tego, co znamy.

Dlatego właśnie, budowanie takich teorii jak ta składniowa jest kluczowe dla dokonania przełomu w zakresie nowych form życia. Nie powinniśmy żyć w - jak się wydaje - błędzie, który dotyczy naszego postrzegania możliwych obcych form życia oraz śladów ich obecności we wszechświecie. To, że nie znaleźliśmy jeszcze takich, może nie wynikać z tego, że słabo się rozglądamy. Problem może wynikać właśnie z tego, że nie potrafimy patrzeć i w sumie nie wiemy nawet, czego szukać.