Informacje o zaszczepieniu już niedługo w systemie Android

Można się spierać, czy dziś żyjemy w rzeczywistości covidowej, czy post-covidowej. Z jednej strony – wspólne wysiłki ochrony zdrowia i firm tworzących szczepionki, a także wprowadzonych ograniczeń doprowadziły do tego, że dziś mamy sto, a nie 30 tys. zakażeń koronawirusem. Z drugiej strony – zagrożenie jest wciąż realne i wciąż część z ograniczeń nie została z tego powodu zdjęta. Trzeba pamiętać, że globalnie epidemia wciąż szaleje w takich krajach jak Indie czy Kolumbia, więc naturalne jest, że nie wszystkie restrykcje znikną od razu. Obecnie w sieci trwa bardzo zagorzała dyskusja na temat tego, czy to dobrze, że zaszczepieni obywatele nie są wliczani np. do limitu osób. Na te wydarzenia reaguje Google, które w ramach systemu Android wdraża specjalna funkcję, pozwalającą przechowywać informacje o szczepionce.

Cyfrowa karta szczepień testowana w systemie Android

Jak podaje samo Google – firma pracuje obecnie nad dodaniem do Androida funkcji, która pozwoliłaby przechowywać szczegółowe informacje o tym, czy jesteśmy zaszczepieni, ile dawek przyjęliśmy i jakiej firmy była to szczepionka. Oprócz tego mamy mieć możliwość przechowywania tam informacji o przebytych testach na COVID wraz z ich wynikami. Google zaznacza jednocześnie, że nie będzie wykorzystywać zebranych tam danych do celów reklamowych, jednak „jakieś” dane zostaną zebrane (prawdopodobnie chociażby częstotliwość użycia funkcji).