I właśnie to mnie odrobinę martwi. Dane na temat szczepienia są danymi wrażliwymi, danymi medycznymi. I tutaj UODO ma dosyć konkretne zdanie – w komunikacie: „Wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na imprezach” wynika jasno:

Przepisy wskazanego rozporządzenia nie regulują możliwości żądania od osób uczestniczących w takim wydarzeniu udostępnienia informacji na temat ich szczepienia. Nie określają też, kto i na jakich zasadach oraz w jaki sposób może weryfikować, czy dana osoba jest zaszczepiona przeciwko COVID-19. Nie przewidują też „konkretnych środków ochrony”, o których mowa w powołanym wyżej art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

I to rzeczywiście jest problemem, rozporządzenie jest pod tym względem dziurawe. Nie określa się najważniejszych rzeczy – a zatem również tego, jaki dokument jest wystarczający (oraz w jakiej formie) do tego, aby uznać konkretnego uczestnika za osobę zaszczepioną.

Dlatego nie można uznać ich za podstawę uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania.

UODO stawia sprawę jasno: brakuje tych informacji, a zatem należy sprawę rozpatrzyć na korzyść wolności obywateli. Tę postawę absolutnie popieram. Nikt nie ma prawa zażądać (ale może poprosić) i generalnie, nikt nie ma obowiązku okazywać dokumentów potwierdzających szczepienie. Brakuje regulacji w tej sprawie, twórca rozporządzenia się zwyczajnie nie popisał.

W tej sytuacji, tylko gdy zainteresowana osoba wyrazi zgodę na przedłożenie informacji o zaszczepieniu, pozyskanie takich informacji może zostać uznane za uprawnione – spełniona bowiem będzie przesłanka, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Co istotne, zachowane muszą być przy tym warunki pozyskania zgody określone w art. 4 pkt 11 i art. 7 RODO. Oznacza to, że zgoda musi być dobrowolna, świadoma, konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie.

Wtedy i tylko wtedy, gdy zgoda nie będzie wymuszona, będzie aktem świadomym i konkretnym. „Czy wyraża Pan / Pani zgodę na przekazanie informacji na temat pełnego zaszczepienia przeciw SARS-CoV-2 w formie Unijnego Certyfikatu Covid…” powinno wystarczyć. Taką osobę należy pouczyć o tym, że zgodę tę można wycofać. Co więcej, w dalszej części komunikatu UODO, nie powinno się utrwalać okazanych certyfikatów – te powinny pozostać jedynie do wglądu, ale nie do zapisu i ich przetwarzania w systemach informatycznych.

W takim razie – co jeśli konkretna osoba zaznaczy, że jest zaszczepiona, jednak nie będzie chciała okazać „paszportu covidowego”? Najpewniej zostanie wliczona do limitów na dane sale jako osoba niezaszczepiona. To odrobinę skomplikuje wyliczenia kina w trakcie szacowania ilości miejsc dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych z zachowaniem obowiązujących obostrzeń (możliwe udostępnienie max. 75 proc. miejsc na widowni z wyłączeniem osób zaszczepionych). W interesie kin jest to, aby obłożenie w kinach było jak największe, gdyż odpowiednia dystrybucja miejsc między osoby zaszczepione i niezaszczepione pozwoli na wypełnienie sal kinowych właściwie po brzegi. Zmiany te obowiązują od 26 czerwca i będą aktualne do 31 sierpnia – chyba, że sytuacja epidemiologiczna zmieni się na terenie naszego kraju.

Czy to zapowiedź głębszego podziału na zaszczepionych i niezaszczepionych?

Już samo pojawienie się aplikacji „Zaszczepieni” (obecnie „UCC – Unijny Certyfikat Covid”) i dużo wcześniej ProteGO Safe wskazywało na to, że administracja rządowa planuje albo samodzielnie weryfikować status szczepienia wśród obywateli, albo przekazywać podmiotom zewnętrznym taką możliwość. Nie tylko polskie instytucje oraz firmy mogą sprawdzać zawartość naszego certyfikatu szczepienia – kraje UE i m. in. Islandia może sprawdzać nasz Unijny Certyfikat Covid i dane prezentowane w ich aplikacjach mogą być inne. Jak wskazuje specjalny artykuł Komisji Europejskiej, Unijny Certyfikat Covidowy (EU Digital COVID Certificate) zawiera takie informacje jak: