Szaleństwo w Action. Elektronika jeszcze tańsza niż zwykle

Sieć sklepów Action po raz kolejny przygotowała dla klientów atrakcyjną ofertę promocyjną, która tym razem skupia się głównie na gadżetach technologicznych i sprzęcie przydatnym zarówno w domu, jak i podczas podróży. Od 9 do 15 kwietnia 2025 roku w sklepach Action będzie można nabyć szereg funkcjonalnych produktów w obniżonych cenach — oszczędności sięgają nawet kilkunastu złotych.

Action wyprzedaje elektronikę

Na szczególną uwagę zasługuje powerbank marki Philips o pojemności 10 000 mAh, dostępny za jedyne 34,99 zł (zamiast 43,95 zł). To urządzenie oferuje funkcję szybkiego ładowania oraz cztery porty: dwa wyjścia USB-A, jedno wejście micro-USB i jedno wejście/wyjście USB-C. Według producenta, pozwala na średnio 2,3 pełnego ładowania smartfona — idealna opcja na wakacyjne wyjazdy lub codzienne użytkowanie w biegu.

Wiosna to również czas prac ogrodowych, dlatego Action proponuje bezprzewodowe nożyce do żywopłotu i trawy marki Varo. Ten praktyczny sprzęt 2 w 1 można kupić za 59,99 zł zamiast 74,90 zł. Wyposażone są w akumulator 2000 mAh oraz dwa wymienne ostrza: 84 mm do trawy i 120 mm do żywopłotu. Dzięki temu jedno narzędzie wystarczy do wielu prac pielęgnacyjnych w ogrodzie.

Dla tych, którzy szukają solidnych kabli do ładowania i przesyłania danych, Action oferuje kilka opcji marki Sologic. Trzymetrowe przewody Micro USB oraz USB-C kosztują teraz po 8,49 zł zamiast 11,29 zł. Dla bardziej wymagających przygotowano kabel 3 w 1, który dostępny jest za 11,95 zł (wcześniej 13,99 zł). Ten model wyróżnia się nylonowym oplotem odpornym na wielokrotne zginanie — producent deklaruje ponad 50 000 wygięć.

W ofercie znalazł się również magnetyczny uchwyt samochodowy na telefon Lab31, dostępny za 9,99 zł (zamiast 12,99 zł). Uchwyt mocuje się w kratce wentylacyjnej, a dołączona magnetyczna płytka z łatwością przylega do etui telefonu. Co istotne, produkt wykonano w 23% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Grafika: depositphotos