Biedronka kusi promocjami. Przydatna elektronika za bezcen

W sieci sklepów Biedronka ruszyła kolejna tura atrakcyjnych promocji, które z pewnością zainteresują zarówno miłośników nowoczesnego AGD, jak i entuzjastów prac ogrodowych. Oferta obowiązuje w różnych terminach – część produktów dostępna jest już od 30 marca do 4 maja, a kolejne od 6 kwietnia do 4 maja lub do wyczerpania zapasów. Ceny wielu artykułów zostały obniżone nawet o połowę.

Biedronka wyprzedaje przydatną elektronikę

Na uwagę zasługuje beztłuszczowa frytkownica marki HOFFEN o pojemności 5 litrów, którą można kupić za jedyne 199 zł – to aż 50% taniej niż przed obniżką. Urządzenie ma moc 1550 W, cyfrowy panel LED i regulację temperatury od 80 do 200°C. To świetna propozycja dla osób ceniących zdrowe i szybkie gotowanie. Produkt dostępny będzie do 21 kwietnia.

Wśród urządzeń RTV znajdziemy telewizory z linii Kiano Elegance, m.in. model 55-calowy 4K z funkcją Smart TV i Miracast, przeceniony aż o 27%, do poziomu 1299 zł. Mniejsze modele (50", 43", 32") również dostępne są w promocyjnych cenach.

Dla osób dbających o czystość przygotowano promocje na odkurzacze: workowy MPM MOD54 za 299 zł oraz bezprzewodowy pionowy VACITDY V8 PRG za 379 zł – ta ostatnia pozycja to aż 52% taniej niż standardowa cena. Do zestawu można dokupić żelazko parowe za symboliczną złotówkę.

Wraz z początkiem sezonu grillowego Biedronka proponuje także szeroki wybór grilli, osłon balkonowych oraz artykułów ogrodzeniowych z rabatem do -50%. Miłośnicy pielęgnacji trawnika z pewnością zwrócą uwagę na akumulatorową kosiarkę NAC za 599 zł (zamiast 999 zł) oraz podkaszarkę elektryczną w promocyjnej cenie 74,50 zł (rabat 50%).

Wszystkie wyżej wymienione produkty objęte są darmową dostawą kurierem, co dodatkowo podnosi atrakcyjność oferty. Dla klientów kupujących online przewidziano również 60 dni na zwrot i błyskawiczną realizację zamówienia – od 1 do 3 dni roboczych.

Grafika: Photo by Prime Press Photo on Unsplash