Raj dla majsterkowiczów w Lidlu. Oszczędzisz nawet dwie stówy

Już w tym tygodniu w Lidlu będziemy mogli napotkać masę ciekawych promocji. Wśród przecenionego sprzętu znajdzie się sporo elektroniki skierowanej do majsterkowiczów.

Dla wszystkich fanów majsterkowania i prac ogrodowych Lidl przygotował wyjątkową ofertę, która rusza już od soboty 12 kwietnia. W promocyjnych cenach znajdziemy wiele narzędzi i sprzętu marki Parkside – cenionej za solidne wykonanie i przystępną cenę. Część produktów można zamówić również za pośrednictwem sklepu online Lidla.

Lidl wyprzedaje elektronikę dla majsterkowiczów. Tanio uzupełnisz warsztat

Na szczególną uwagę zasługuje akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V, przeceniona aż o 100 zł – obecnie kosztuje 279 zł. Wyposażona w dwa akumulatory, wydajny silnik i podświetlenie LED, sprawdzi się idealnie podczas wiercenia w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych. Jest kompatybilna z akumulatorami z serii X20V Team, co pozwala na użycie tych samych baterii do wielu urządzeń z tej linii.

Dla tych, którzy potrzebują precyzyjnych pomiarów, dostępny jest laser krzyżowy ze statywem za 79 zł – to 40 zł taniej niż zwykle. Urządzenie posiada funkcję poziomowania i możliwość ustawienia różnych kątów pracy.

Wśród elektronarzędzi warto też wyróżnić narzędzie wielofunkcyjne 310 W w cenie 129 zł. Umożliwia piłowanie, szlifowanie i przecinanie różnych materiałów z prędkością obrotową do 20 000 obr./min. W zestawie znajduje się również praktyczna walizka transportowa.

Dopełnieniem warsztatowego wyposażenia może być przenośny reflektor LED 10 W za 39,99 zł – świetne rozwiązanie do oświetlania miejsc pracy w ciemnych pomieszczeniach czy wieczorami na zewnątrz.

Nie zabrakło również propozycji dla ogrodników. Tutaj jednak promocje zaczynają się już dzisiaj, czyli 7 kwietnia i będą obowiązywać zaledwie do 13 kwietnia. Warto jednak rzucić na nie okiem, gdyż zawierają elektryczny wertykulator 2 w 1 o mocy 1800 W, który dostępny jest w promocyjnej cenie 399 zł (100 zł taniej), a nożyce spalinowe do żywopłotu można nabyć za 429 zł – to aż 200 zł oszczędności.

