Action znowu szokuje. Tania elektronika jeszcze tańsza

W dniach od 2 do 8 kwietnia w sklepach Action znajdziemy atrakcyjne promocje na produkty elektroniczne i akcesoria. W tym tygodniu można zaoszczędzić na bezprzewodowym ładowaniu, oświetleniu samochodu, a także wygodnych słuchawkach czy powerbanku.

Action wyprzedaje elektronikę

Wśród promocji znajdziemy uchwyt na telefon z ładowarką bezprzewodową Grundig 15 W, który kosztuje teraz 35,95 zł zamiast 44,95 zł. To praktyczne rozwiązanie dla kierowców – ładowarka Qi montowana jest w samochodzie, a wysuwane ramię (od 8,9 cm do 13,5 cm) pozwala na stabilne zamocowanie smartfona. W zestawie znajduje się także kabel USB-C.

Miłośnicy szybkiego ładowania powinni zwrócić uwagę na podwójną ładowarkę ścienną Re-load 65 W, dostępną za 56,95 zł zamiast 65,95 zł. Dzięki technologii GaN ładuje urządzenia nawet o 75% szybciej niż standardowe modele. Ładowarka ma porty USB-A i USB-C, a w zestawie dołączony jest kabel.

Kierowcy mogą też skorzystać z promocji na oświetlenie drzwi samochodu C&C, które kosztuje teraz 16,99 zł zamiast 19,95 zł. Ta bezprzewodowa lampa LED oferuje aż 25 trybów oświetlenia, jest łatwa w montażu i ładowana przez USB-C.

W ofercie nie zabrakło też akcesoriów audio. Bezprzewodowe słuchawki douszne można teraz kupić za 17,49 zł zamiast 21,95 zł. Zapewniają do 15 godzin odtwarzania, mają sterowanie dotykowe i wbudowanego asystenta głosowego. Pełne ładowanie zajmuje tylko 1,5 godziny, co czyni je idealnymi do podróży i aktywności na świeżym powietrzu.

Kolejną propozycją jest powerbank Re-load 20 000 mAh, który kosztuje 59,35 zł zamiast 67,79 zł. Dzięki mocy 18 W i funkcji Power Delivery może naładować smartfon do 50% w zaledwie pół godziny. Ma cyfrowy wskaźnik stanu naładowania i spełnia normy przewożenia w samolocie.

