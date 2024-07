Ta roślina jest niesamowita. Przeżyje nawet na... Marsie!

Na Ziemi nie brakuje wyjątkowo odpornych roślin, ale ta zdecydowanie jest wyjątkowa. Zespół chińskich naukowców przeprowadził pionierskie badania nad przetrwaniem roślin w marsjańskich warunkach, skupiając się na możliwościach uprawy roślin bez użycia szklarni. Tego typu badania mogą okazać się fundamentem dla misji kolonizacji Marsa przy użyciu naturalnie przystosowanych do ekstremalnych warunków roślin.

Syntrichia caninervis wykazuje niezwykłą zdolność przetrwania w skrajnych warunkach: niestraszne jej są: długotrwałe odwodnienie, ekstremalne zimno czy wysoki poziom promieniowania. Jest w stanie zregenerować się po niemal całkowitej utracie wody oraz po ekspozycji na promieniowanie gamma o dawkach dochodzących do 500 Gy. Przetrwała również w temperaturze -80 st. C przez pięć lat oraz w -196 st. C przez 30 dni. W trakcie symulacji warunków na Marsie mech przetrwał i zregenerował się po siedmiu dniach od jej zakończenia.

Rośliny są kluczowe dla długoterminowych misji kosmicznych, ponieważ przekształcają dwutlenek węgla i wodę w tlen i węglowodany: tym samym biorą udział w produkcji kluczowego dla ludzi składnika powietrza oraz pożywienia. Syntrichia caninervis nie jest jadalna, ale może pełnić inne ważne funkcje, potrafi wzbogacić nawet wybitnie jałową glebę, co z pewnością ułatwi wzrost innych roślin na Marsie. Ów mech mógłby pomóc w przekształcaniu marsjańskiego krajobrazu opartego głównie na skałach, przygotowując go pod uprawę roślin. Skoro roślina jest tak uniwersalna, to czy można ją jeść? Cóż, wszystko można zjeść, ale akurat Syntrichia caninervis nie jest ciekawym dodatkiem do diety: ani nie jest smaczna, ani szczególnie pożywna.

Trzeba jednak pamiętać, że temperatury na Marsie rzadko przekraczają wartości dodatnie, co utrudnia wzrost roślin. Równie istotne jest to, że powyższe badania nie uwzględniały gleby o składzie podobnym do marsjańskiej, a testy prowadzone były w warunkach ziemskich po krótkotrwałej ekspozycji na warunki podobne na Czerwonej Planecie. Może jeszcze okazać się, że Syntrichia caninervis wcale nie wzrosłaby na Marsie z najbardziej prozaicznego powodu: gleba byłaby dla rośliny zbyt jałowa. Aczkolwiek naukowcy są dobrej myśli: mech świetnie radzi sobie nawet na pustyniach o najgorszych warunkach dla istniejącego na nich życia. Kolonizatorzy Marsa będą musieli pamiętać o tylko jednej rzeczy: wodzie. Pod tym względem Syntrichia caninervis nie różni się od innych roślin: raz na jakiś czas trzeba będzie ją podlać.

Wygląda na to, że mamy prawdziwego tytana w kategorii "odporność na warunki zewnętrzne" wśród roślin. To o tyle istotne, że od dawna szukaliśmy takiego organizmu. I wszystko wskazuje na to, że w końcu go znaleźliśmy.